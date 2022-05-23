 Радник постпредставництва РФ при ООН подав у відставку через війну в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.05.2022

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Новини

Радник постпредставництва РФ при ООН подав у відставку через війну в Україні

Ця війна - не лише злочин проти українського народу, а й найтяжчий злочин проти народу Росії, написав Борис Бондарєв.

ВІдділення ООН у Женеві

ВІдділення ООН у Женеві

Радник постійного представництва при ООН у Женеві Борис Бондарєв заявив, що через війну РФ проти України вирішив подати у відставку з цієї посади. Бондарєву за час дипломатичної служби ще "ніколи не було так соромно за свою країну та роботу", повідомляється на сторінці російського дипломата у соцмережі LinkedIn у понеділок, 23 травня.

Заяву Бондарєва також опублікував у Twitter директор правозахисної та моніторингової групи ООН UN Watch Хіллел Ноєр

Своє рішення російський дипломат мотивував тим, що за 20 років служби в російському МЗС йому ще ніколи не було так соромно за свою країну та роботу. "Розв'язана Путіним агресивна війна з Україною, а фактично з усім західним світом, - не лише злочин проти українського народу, але й, мабуть, найтяжчий злочин проти народу Росії", - написав він.
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За словами Бондарєва, мета організаторів війни проти України - "залишитись назавжди при владі", "насолоджувати необмеженою владою та цілковитою безкарністю", заради яких "вже загинули тисячі росіян та українців".

Як заявив дипломат, за останні 20 років у "роботі МЗС постійно зростав рівень брехні та непрофесіоналізму", й зараз міністерство "замість неупередженого інформування про те, що відбувається, неупередженого аналізу та тверезого прогнозування" поширює "пропагандистські кліше в дусі радянських газет 30-х років". Бондарєв, за його словами, хотів би продовжити працювати в МЗС, але вважає, що залишатися на державній службі зараз означає зраду батьківщини.

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