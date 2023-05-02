Рада закликає ООН, ЄП та НАТО засудити ідеологію "рашизму"

Український парламент схалив заяву, в якій засудив "рашизм" як ідеологію державної політики Росії, та закликав міжнародну спільноту зробити те саме.

Верховна Рада України у вівторок, 2 травня, ухвалила заяву, в якій визначила нинішній політичний режим у Російській Федерації як "рашизм". Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук . За його словами, Рада звернулася також до ООН, Європарламенту, парламентських асамблей Ради Європи, ОБСЄ та НАТО, а також урядів та парламентів іноземних держав із закликом підтримати "засудження ідеології, політики та практики рашизму".

Парламент також засудив ідеологічні засади та суспільні практики політрежиму РФ, визнавши їх тоталітарними та людиноненависницькими.

Читайте також: Довгі руки Гааги: як суди переслідуватимуть за війну РФ в Україні

Заклик засудити Путіна як злочинця

У документі, спрямованому Верховною Радою України до міжнародної спільноти, крім іншого, міститься заклик засудити президента РФ Володимира Путіна як злочинця та вжити заходів, які дадуть змогу притягнути до відповідальності військово-політичне керівництво РФ за вчинення щодо України та її народу злочину агресії, воєнних злочинів, злочинів проти людяності та злочину геноциду.

Крім того, ВР вирішила звернутися до країн світу з закликом об'єднати зусилля для подолання загроз, що їх становлять для миру та безпеки нинішній політрежим Росії, ідеологія та практики рашизму.