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Будівля парламенту УкраїниФото: Imago/P. Seyfferth
ПолітикаУкраїна

Рада закликає ООН, ЄП та НАТО засудити ідеологію "рашизму"

Ольга Журавльова
37 хв. тому

Український парламент схалив заяву, в якій засудив "рашизм" як ідеологію державної політики Росії, та закликав міжнародну спільноту зробити те саме.

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Верховна Рада України у вівторок, 2 травня, ухвалила заяву, в якій визначила нинішній політичний режим у Російській Федерації як "рашизм". Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук. За його словами, Рада звернулася також до ООН, Європарламенту, парламентських асамблей Ради Європи, ОБСЄ та НАТО, а також урядів та парламентів іноземних держав із закликом підтримати "засудження ідеології, політики та практики рашизму".

Парламент також засудив ідеологічні засади та суспільні практики політрежиму РФ, визнавши їх тоталітарними та людиноненависницькими.

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Заклик засудити Путіна як злочинця

У документі, спрямованому Верховною Радою України до міжнародної спільноти, крім іншого, міститься заклик засудити президента РФ Володимира Путіна як злочинця та вжити заходів, які дадуть змогу притягнути до відповідальності військово-політичне керівництво РФ за вчинення щодо України та її народу злочину агресії, воєнних злочинів, злочинів проти людяності та злочину геноциду.

Крім того, ВР вирішила звернутися до країн світу з закликом об'єднати зусилля для подолання загроз, що їх становлять для миру та безпеки нинішній політрежим Росії, ідеологія та практики рашизму.

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