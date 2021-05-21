 Рада відновила покарання у вигляді позбавлення волі за недостовірне декларування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.06.2021

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Рада відновила покарання у вигляді позбавлення волі за недостовірне декларування

Проєкт закону посилює відповідальність за надання недостовірної інформації в деклараціях та повертає покарання у вигляді позбавлення волі, яке скасував Конституційний Суд.

Верховна Рада України, архівне фото

Верховна Рада України, архівне фото

Верховна Рада України у четвер, 3 червня, підтримала законопроєкт, який передбачає позбавлення волі за недостовірне декларування. Ухвалення відповідного законопроєкту №4651 у другому читанні та в цілому підтримали 307 народних депутатів, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

Проєкт закону пропонує посилити відповідальність за надання недостовірної інформації в деклараціях та повертає покарання у вигляді позбавлення волі, яке Конституційний Суд скасував у жовтні 2020 року.

Законопроєктом вносяться зміни до статті 366-2 Кримінального кодексу. Згідно з ними, за умисне помилкове декларування депутата, держслужбовця або представника місцевого самоврядування можуть покарати штрафом від 51 тисячі гривень до 68 тисяч гривень (від 3 тисяч до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). Також серед покарань є громадські роботи, позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років, або обмеженням волі до двох років, якщо невідповідність із реальними доходами становитиме від 500 до 2 тисяч прожиткових мінімумів для працездатних осіб (від 1,1 до 4,5 мільйона гривень).

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Якщо невідповідність перевищить 2 тисячі прожиткових мінімумів (4,5 мільйона гривень наразі), правопорушнику може загрожувати: обмеження або позбавлення волі до двох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін до трьох років; штраф від 4 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 68 до 85 тисяч гривень). За неподання декларації уповноваженою особою пропонується карати штрафом, громадськими роботами або обмеженням волі до 2 років та позбавленням права обіймати певні посади до 3 років.

Як повідомялося, 28 жовтня минулого року Конституційний суд України (КСУ) опублікував рішення, яким була скасована кримінальна відповідальність за декларування недостовірної інформації. Також КСУ тоді визнав такими, що не відповідають Конституції України, деякі пункти і статті закону України "Про запобігання корупції", які стосуються повноважень НАЗК. Ці рішення тоді викликали критику як всередині України, так і з боку міжнародних партнерів і кредиторів Києва.

4 грудня Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо відповідальності за декларування недостовірних даних і неподання декларації.

 

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