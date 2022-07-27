Рада призначила суддею КСУ депутатку Ольгу Совгирю

Верховна Рада у середу, 27 липня, проголосувала за призначення депутатки від фракції "Слуга народу”" Ольги Совгирі суддею Конституційного суду за своєю квотою, передають "Українські новини".

Совгирі 41 рік, вона є кандидаткою юридичних наук. На виборах 2019 року вона пройшла до Верховної Ради під номером 122 у списку партії “Слуга народу”. У парламенті вона обіймала посаду заступниці голови комітету з питань правової політики, а також була постійною представницею Верховної Ради у Конституційному суді України.

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Вибори голови КСУ

Термін повноважень колишнього очільника Конституційного суду України Олександра Тупицького завершився 15 травня 2022 року, а вже за чотири дні на спеціальному засіданні КСУ склала присягу нова суддя Оксана Грищук.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України Тупицький незаконно виїхав за кордон, і, за даними Офісу генерального прокурора, нині перебуває в Австрії.

КСУ має обрати нового голову суду серед членів суду, він має набрати не менше 10 голосів. Загалом до складу Конституційного суду має входити 18 суддів: по шестеро від президента України, Верховної Ради та з'їзду суддів. Востаннє КСУ для обрання головизбирався у червні, тоді жоден кандидат не набрав необхідної кількості голосів.