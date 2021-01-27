Рада призначила суддею Конституційного суду Віктора Кичуна

Верховна Рада призначила суддею Конституційного суду України (КСУ) Віктора Кичуна. За відповідне рішення у четвер, 18 лютого, проголосував 241 депутат за мінімально необхідних 226.

Кандидатуру Кичуна висунула фракція "Слуга народу". 52-річний Кичун з 2003 року працює доцентом кафедри конституційного права в Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого, з 1998 року займається адвокатською діяльністю.

Окрім Кичуна, на посаду судді КСУ також претендували Ольга Боднар-Петровська (за поданням фракції "Батьківщина"), Юрій Павленко (за квотою "Опозиційної платформи - За життя") і Руслан Сидорович (за квотою "Голосу"). Після призначення Кичуна на посаду в КСУ вакантними все ще залишаються дві суддівські посади (по одній від парламенту та з'їзду суддів), зазначає агентство "Інтерфакс-Україна".

Криза навколо КСУ

Наприкінці жовтня минулого року КСУ опинився в центрі скандалу після того, як визнав неконституційними повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції щодо контролю і перевірки електронних декларацій, а також низку положень закону "Про запобігання корупції". Також суд визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу про відповідальність за декларування недостовірної інформації.

28 грудня Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді КСУ строком на два місяці. У КСУ на це заявили, що президент вийшов за межі своїх повноважень. При цьому у КСУ вказали, що ані Конституція, ані спеціальний закон про КСУ не передбачають таких дій, як відсторонення судді КСУ від посади.