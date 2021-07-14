 День захисника перейменовано на День захисників і захисниць України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.07.2021

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День захисника перейменовано на День захисників і захисниць України

Нова назва державного свята - День захисників і захисниць України, вирішила Верховна Рада. Це свято як державне відзначають в Україні з 2014 року.

Захисниці України під час параду до Дня незалежності, 24 серпня 2018 року

Захисниці України під час параду до Дня незалежності, 24 серпня 2018 року

Верховна Рада в середу, 14 липня, перейменувала державне свято День захисника України на День захисників і захисниць України. Це свято відзначають щороку 14 жовтня.

Законопроєкт №2325 "Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України" у другому читанні та в цілому підтримали 317 народних депутатів.

У Збройних силах України служать 31 757 жінок, вказує авторка законопроєкту Марина Бардіна ("Слуга народу"). Близько тисячі з них - старші офіцери, йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту з посиланням на дані міністерства оборони України.

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Статус учасниці бойових дій за участь в АТО/ООС отримали 9 916 військовослужбовиць. Із 2014 року 166 військовослужбовиць нагороджені державними нагородами.

День захисника України як державне свято відзначають із 14 жовтня 2014 року.

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