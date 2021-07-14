День захисника перейменовано на День захисників і захисниць України

Нова назва державного свята - День захисників і захисниць України, вирішила Верховна Рада. Це свято як державне відзначають в Україні з 2014 року.
Верховна Рада в середу, 14 липня, перейменувала державне свято День захисника України на День захисників і захисниць України. Це свято відзначають щороку 14 жовтня.
Законопроєкт №2325 "Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України" у другому читанні та в цілому підтримали 317 народних депутатів.
У Збройних силах України служать 31 757 жінок, вказує авторка законопроєкту Марина Бардіна ("Слуга народу"). Близько тисячі з них - старші офіцери, йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту з посиланням на дані міністерства оборони України.
Читайте також: Рух українських ЛГБТ-військових: на передовій за рівність прав
Статус учасниці бойових дій за участь в АТО/ООС отримали 9 916 військовослужбовиць. Із 2014 року 166 військовослужбовиць нагороджені державними нагородами.
День захисника України як державне свято відзначають із 14 жовтня 2014 року.
Читайте також: Уряд схвалив доплати до пенсій українських військових і поліцейських