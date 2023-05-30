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Рада лібералізувала рекламне законодавство на вимогу ЄС

Ігор Бурдига
3 год. тому

Український парламент істотно оновив закон про рекламу. Виконуюючи умови вступу до ЄС, депутати збільшили ліміти рекламного часу на ТБ, а також заборонили рекламу з РФ.

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Рада лібералізувала рекламне законодавство на вимогу ЄС
Фото: Andre Alves/AA/picture alliance

Верховна Рада України на засіданні у вівторок, 30 травня, ухвалила в цілому проєкт поправок до закону "Про рекламу", спрямований на гармонізацію національного законодавства з європейськими директивами. Як зазначається на сайті українського парламенту, за інініціативу проголосували загалом 298 народних депутатів.

Гармонізація рекламного та медійного законодавства - одна  з вимог, поставлених перед Україною минулого літа, після отриманнястатусу кандидата на вступ до ЄС. Підготовку окремих "рекламних" поправок комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики почав в грудні минулого року після ухвалення дискусійного закону  "Про медіа". Голова комітету Микита Потураєв в кількох інтерв'ю визнавав, що власне, окрім гармонізації з європейськими директивами, планує істотно оновити національні норми на вимоги ринку.

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Збільшення рекламного часу та саморегуляція для реклами алкоголю

Зрештою на обговорення понад 160 сторінок поравок до другого читання депутати витратили близько 30 хвилин у сесійній залі. Чи не найгостріше велась дискусія довкола підтриманих комітетом поправок авторства самого Микита Потураєва, які б дозволили спонсорство телевізійних програм виробникам алкоголю, а також продакт плейсмент спиртних напоїв. Зрештою обидві поправки були відхилені депутатами.

Загалом законопроєкт помітно лібералізує рекламний ринок. В першу чергу телеканалам дозволили збільшити частку реклами в ефірі з 15 до 20 відсотків ефірного часу. До того ж рекламодавцям пропонують через відповідні спільні органи самостійно створювати кодекси та набори правил щодо обмеження впливу на дітей реклами алкоголю чи нерекомендованих до вживання харчових продуктів, зокрема тих що містять транс-жири або забагато цукру.

З іншого боку, на вимогу ЄС новий закон встановлює додаткові обмеження:відтепер у рекламі забороняються дискримінація чи розпалювання ненависті до людей за віковою, етнічною ознакою або сексуальною орієнтацією. При цьому депутати заборонили розміщення в Україні будь-якої реклами, замовленої з РФ.

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