Рада криміналізувала контрабанду товарів

Депутати ВР внесли зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо криміналізації контрабанди товарів. Це було однією з умов виділення Україні останнього цьогорічного траншу макрофіну від ЄС.

Верховна Рада України схвалила на пленарному засіданні в суботу, 9 грудня, більшістю голосів законопроєкт №5420 про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів. Цей нормативний акт підтримали своїми голосами 248 народних депутатів, на що вказує стенограма засідання ВР, оприлюднена на сайті Ради.

Сам законопроєкт передбачає запровадження з 1 липня 2024 року кримінальної відповідальності за товарну контрабанду вартістю від 7,57 до 15,14 мільйона гривень у вигляді штрафу від 170 до 425 тисяч гривень, а вартістю понад 15,14 мільйона гривень - відповідальність від штрафу в 850 тисяч гривень до позбавлення волі на 11 років з конфіскацією майна, йдеться в відповідному повідомленні на сайті парламенту.

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"Для підакцизних товарів вартістю від 1,136 до 2,271 млн грн діятиме санкція від 340 тис грн штрафу до 6 років позбавлення волі, а вартістю понад 2,271 млн грн - від 1,275 млн грн штрафу до 12 років в’язниці з конфіскацією майна", - повідомляє сайт Ради.

В законі врахували побажання бізнесу

За даними народного депутата від фракції "Голос" Ярослава Железняка, схвалений нормативний акт містить редакцію комітету, до якої було внесено правки згідно з листами мінфіну, на яких наполягав бізнес.

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За цими правками, пороги для товарної контрабанди пропонувалося підняти в 5 разів, пороги для підакцизних - удвічі, а набуття чинності криміналізації товарної контрабанди відтермінувати до середини 2024 року, перелічив затверджені зміни депутат у своєму дописі в Telegram-каналі.

Крім того, враховано численні побажання бізнесу, що кваліфікація дій як злочину може відбуватися лише за наявності умислу, додав Железняк.

"Суттєво обмежено можливі випадки притягнення до відповідальності за "контрабандними" статтями за подання документів із неправдивими відомостями - у зміненій редакції вони мають бути підставою для переміщення товарів, мають підлягати обов'язковому декларуванню відповідно до митного законодавства, а також мати вплив на визначення розміру митних платежів або дотримання заходів нетарифного регулювання", - зазначив Железняк.

Криміналізація контрабанди - вимога ЄС

Водночас нардеп наголосив, що ухвалення цього законопроєкту є вимогою Європейського Союзу для виділення наступного - вже останнього в цьому році - траншу макрофінансової допомоги від ЄС на суму 1,5 мільярда євро.

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Згідно з чинним законодавством, контрабандою вважається тільки незаконне переміщення культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї або боєприпасів, частин вогнепальної нарізної зброї, а також спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, нагадує інформагенція "Інтерфакс-Україна".