ЄС продовжив ще на рік режим безмитної торгівлі для України

Рада ЄС ухвалила призупинення імпортних мит і квот на український і молдовський експорт до Євросоюзу ще на рік. Режим безмитної торгівлі діятиме для України до 5 червня 2025 року.

Рада Європейського Союзу у понеділок, 13 травня, призупинила дію імпортних мит і квот на український і молдовський експорт до ЄС ще на один рік.

"Це поновлення ще раз підтверджує непохитну політичну та економічну підтримку України з боку ЄС після двох років неспровокованої та невиправданої воєнної агресії Росії та водночас посилює захист фермерів ЄС щодо певних чутливих сільськогосподарських продуктів", - йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС.

Безмитний режим для України застосовуватиметься з 6 червня 2024 року до 5 червня 2025 року, зазначили в Раді ЄС.

У повідомленні Ради ЄС йдеться про застосування двох механізмів для захисту ринку ЄС. Зокрема, Єврокомісія на основі регулярного моніторингу зможе "застосовувати будь-які заходи за певних умов". Також Єврокомісія зобов'язана буде повторно запровадити квоти для України, якщо імпорт птиці, яєць, цукру, вівса, кукурудзи, круп і меду перевищуватиме середні обсяги цих видів продовольства, імпортованого у другій половині 2021 року, у 2022 та 2023 роках.

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Реакція Києва

Міністерка економіки України Юлія Свириденко у дописі у Facebook нагадала, що режим безмитної торгівлі для України почав застосовуватися у червні 2022 року. Завдяки цьому більша частина українських товарів експортуються до ЄС без обмежень на підставі Угоди про асоціацію, зокрема, всі промислові товари вже не обкладаються митом.

За її словами, Україна та ЄС погодили, що це продовження автономних торгових преференцій буде останнім і до літа 2025 року сторони оновлять Угоду про асоціацію таким чином, щоб "встановити передбачувані умови торгівлі на період до вступу в ЄС"

"Ці переговори будуть стосуватися не лише мит на ті аграрні товари, які ще не лібералізовані, але і виробничих стандартів, таким чином, щоб зняти упередження щодо української продукції. Також нашою метою буде зняття усіх тимчасових заходів, які вжили сусідні держави-члени ЄС та Україна і які суперечать логіці відкритої торгівлі між нами", - зазначила вона.

Нагадаємо, у 2022 році Євросоюз заради підтримки української економіки у воєнний час скасував торгові бар'єри на імпорт усіх українських товарів. Спрощений режим торгівлі встановлювався на один рік - до 5 червня 2023 року. У травні 2023 року ЄС продовжив "економічний безвіз" з Україною ще на один рік.