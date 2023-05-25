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Фото: Lukasz Kobus/EU
Економіка

ЄС подовжив "економічний безвіз" з Україною на рік

Ольга Журавльова
20 хв. тому

У Євросоюзі продовжили до червня 2024 року режим безмитної торгівлі з Україною.

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Рада ЄС у четвер, 25 травня, затвердила тимчасове скасування імпортних мит Євросоюзу на українську продукцію ще на рік - до червня 2024 року.

"Поновлюючи ці заходи, ЄС продовжує демонструвати свою непохитну політичну та економічну підтримку Україні, яка досі стикається з неспровокованою та невиправданою військовою агресією з боку Росії", - йдеться у повідомленні на сайті установи.

Ці кроки допоможуть Україні зберегти стабільність торговельних відносин з ЄС та підтримати економіку в дуже складних умовах, зауважують в Раді ЄС. Водночас оновлені заходи "дадуть ЄС можливість за необхідності захистити внутрішній ринок від значного збільшення імпорту деяких сільськогосподарських продуктів", зазначив міністр з міжнародного розвитку та зовнішньої торгівлі Швеції Йоган Форселл.

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Оголошені заходи стосуються фруктів та овочів, що підпадають під систему вхідних цін, а також сільськогосподарської непереробленої та переробленої продукції, що підпадає під дію тарифно-квотних обмежень. Мита для промислових товарів припинили діяти з 1 січня 2023 року за умовами Угоди про асоціацію.

Рішення ЄС набуде чинності 6 червня.

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Шмигаль подякував за допомогу українському бізнесу

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подякував європейським партнерам за це рішення.

Він зауважив, що завдяки продовженню "економічного безвізу" український бізнес не сплачуватиме жодних мит, квот і тарифів при експорті товару в ЄС щонайменше до червня 2024 року.

Нагадаємо, у 2022 році Євросоюз заради підтримки української економіки у воєнний час скасував торгові бар'єри на імпорт усіх українських товарів. Спрощений режим торгівлі встановлювався на один рік - до 5 червня 2023 року.

Між тим, від початку травня діють виняткові тимчасові заходи щодо імпорту чотирьох сільськогосподарських продуктів з України - пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника у п'яти країнах ЄС - Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. У цих країнах заявили, що масштаби збільшення продовольства з України викликають дестабілізацію їхніх національних ринків.

Через наплив значної кількості українського зерна та інших продуктів харчування, що значно дешевші за вироблені в ЄС, на ринках сусідніх з Україною країн-членів ЄС стався обвал цін, що завдало значної шкоди місцевим фермерам та агрокомпаніям. 

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