Рада безпеки ООН відхилила російську резолюцію щодо України

Рада Безпеки ООН у середу, 23 березня, не ухвалила гуманітарну резолюцію, підготовлену Росією, із закликом до припинення вогню в Україні. За її підтримку проголосували лише сама Росія та Китай. Інші 13 членів Ради безпеки (Франція, Великобританія, США, Індія, Ірландія, Кенія, Мексика, Норвегія, Албанія, Бразилія, Габон, Гана, ОАЕ) утрималися. Ця резолюція закликала до припинення вогню для евакуації цивільного населення. Для схвалення в Раді безпеки ООН проєкт резолюції мав отримати щонайменше дев'ять голосів "за". Якщо необхідна кількість голосів не набирається, проєкт не вважається схваленим, навіть якщо жодна з країн не застосувала вето.

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Оскільки Росія є агресором у війні з Україною, представники західних країн в ООН назвали внесення нею цієї резолюції "цинічним" та "образливим".

У четвер Генеральна Асамблея ООН також має проголосувати щодо гуманітарної ситуації в Україні. Західні дипломати сподіваються, що переважною більшістю голосів буде ухвалено жорсткий проєкт резолюції, представлений Україною. Він рішуче засуджує російську агресію. Ще один текст резолюції, підготовлений ПАР, - нейтральний. У ньому Москва жодного разу не називається агресором.