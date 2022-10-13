Путін запропонував Ердогану створити газовий хаб у Туреччині

У Туреччині можуть створити газовий хаб для поставок у треті країни і біржу, на якій Росія і Туреччина "регулювали б ціни на газ без політичного забарвлення", заявив Путін.

Президент РФ Володимир Путін запропонував створити газовий хаб у Туреччині для поставок блакитного палива в інші країни. Про це він заявив в Астані в четвер, 13 жовтня, на зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом - уже четвертій за останні три місяці. За його словами, маршрут через Туреччину став найбільш надійним для транспортування газу з Росії.

Цей газовий хаб "міг би стати майданчиком для утворення ціни на газ, а також для постачань у треті країни", зокрема і в Європу, сказав Путін. У телевізійній трансляції зустрічі Ердоган ніяк не прокоментував цю ідею, повідомив Reuters.

Ціни на газ стрімко зросли з моменту військового вторгнення Росії в Україну 24 лютого нинішнього року. Європа зіткнулася з проблемою пошуку альтернативних джерел енергоносіїв після того, як Москва в односторонньому порядку різко скоротила постачання газу в Європу у відповідь на західні санкції, запроваджені за російську війну проти України.

Як повідомив у середу прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, війна Росії проти України на зустрічі Путіна й Ердогана не обговорювалася. За його словами, "питання створення газового хаба в Туреччині з європейськими країнами не обговорювалося", оскільки з ними немає "жодних контактів", і "європейські партнери - вони не партнери, а опоненти".

Зернова угода і АЕС "Аккую"

Ердоган зі свого боку висловився за "продовження і зміцнення" стамбульської угоди щодо вивезення зерна і добрив через чорноморські порти, щоб і "російське зерно і добрива через Туреччину досягли найбідніших країн світу". Він запропонував скласти список найбідніших країн, які отримували б ці продукти з Росії.

У Стамбулі 22 липня за участю ООН, Росії, Туреччини та України підписали документ щодо створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів - Чорноморська, Одеси та Південного. "Хоча кроки Туреччини та Росії турбуватимуть певні кола, вони потішать менш розвинені країни", - сказав Ердоган, маючи на увазі угоду.

Президент Туреччини також заявив на зустрічі з Путіним, що "в першій половині 2023 року" запустять перший енергоблок АЕС "Аккую", яку будує "Росатом". За словами Ердогана, співпраця Туреччини і Росії за проєктом "Аккую" дасть змогу забезпечити 10 відсотків потреби у виробництві енергії для двох країн. Президент Туреччини висловився також за будівництво в країні другої АЕС.

Туреччина не приєдналася до санкцій Євросоюзу і США, запроваджених проти Росії за війну в Україні. Від початку війни Анкара уклала низку торговельних угод із Москвою, турецький експорт до Росії в цей період зріс більш ніж удвічі. Крім того, Ердоган запропонував Туреччину, яка є членом НАТО, як нейтральний майданчик для можливих мирних переговорів між Росією та Україною.

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