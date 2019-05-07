 Пристайко: Деякі країни ЄС потребують десятки тисяч сезонних працівників з України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.05.2020

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Пристайко: Деякі країни ЄС потребують десятки тисяч сезонних працівників з України

Лише до Фінляндії цьогоріч на сільськогосподарські роботи поїдуть від 12 до 15 тисяч українців, розповів DW віцепрем'єр Вадим Пристайко.

Вадим Пристайко

Вадим Пристайко (архівне фото)

Віцепрем'єр з євроінтеграції України Вадим Пристайко в інтерв'ю Deutsche Welle розповів про кількість сезонних працівників з України, яких потребуватимуть цього року деякі країни Євросоюзу.

Щодо працевлаштування українців за кордоном Пристайко зазначив, що кожна країна ЄС має власну потребу в працівниках з України. "Ми уявляємо, про які цифри йдеться. Це від сотень до десятків тисяч людей", - сказав він. Так, цьогоріч лише Фінляндія потребуватиме від 12 до 15 тисяч українських заробітчан переважно для сільськогосподарських робіт, що триватимуть в цій країні до серпня. "Якщо говорити про Фінляндію: від 12 до 15 тисяч за весь цей період до серпня", - сказав Пристайко.

"В Австрію планується 802 людини точно", - додав віцепрем'єр з євроінтеграції України. Водночас щодо інших країн Євросоюзу даних немає, наголосив посадовець: "Деякі країни не мають такої точної цифри". "Щодо Німеччини, то тут складно сказати через її федеральний устрій. Кожна федеральна земля запрошує по-своєму. У Чехії наші працівники -  найбільша етнічна група, яка там перебуває", - поділився чиновник.

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Між тим Пристайко зазначив, що уже відлетіли рейси з сезонними працівниками "на Лондон, на Гельсінкі та до ФРН". Він додав, що схожі домовленості ведуться й з іншими країнами: "Ми говорили не тільки з країнами ЄС. Наприклад, є домовленість про певну кількість робітників до Ізраїлю". Однак, скільки саме українських працівників потребують ізраїльські працедавці, Пристайко не уточнив.

Роль працедавців і уряду

Водночас Пристайко запевнив, що український уряд жодним чином не втручається в процес найму українських працівників іноземними працедавцями. Це питання "залежить, в першу чергу, від роботодавців в тих країнах", де працюють українці, переконує член Кабміну. "Уряд України не обмежує (процес працевлаштування. - Ред.). Ми лише намагаємося придати цьому руху якусь координацію", - зазначив Пристайко.

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Він також впевнений, що український уряд ніяк не перевіряє тих, хто збирається їхати працювати за кордон. "Ми не перевіряємо контрактів, не допомагаємо або не заважаємо ці контракти укладати. Не запитуємо, чим збираються займатися люди, не з'ясовуємо скільки їм платять", - розповів віцепрем'єр кореспонденту DW.  

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