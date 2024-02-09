Провокації у Лаврі: Клірика УПЦ МП інструктував Шарій

Служба безпеки України повідомила про підозру клірику УПЦ МП, який причетний до масових провокацій у Києво-Печерській лаврі навесні 2023 року. Він координував свої дії з пропагандистом Анатолієм Шарієм, встановили в СБУ.

Служба безпеки України (СБУ) повідомила, що задокументувала підривну діяльність ієродиякона Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), який діяв на користь країни-агресорки Росії. Як повідомила пресслужба СБУ у п'ятницю, 9 лютого, клірик УПЦ МП є одним із найближчих соратників митрополита Павла (Лебедя) і причетний до організації масових провокацій у Києво-Печерській лаврі навесні 2023 року. Йому було повідомлено про підозру.

За даними СБУ, під виглядом "акцій протесту" клірик сподівався максимально розхитати суспільно-політичну обстановку у Києві, і для цього "він дистанційно координував свої дії з прокремлівським блогером Анатолієм Шарієм, який підозрюється у державній зраді". "Зокрема, як з'ясувало розслідування, ворожий пропагандист "інструктував" ієродиякона щодо запису та поширення провокативних відео штучних заворушень біля Лаври. Відзняті стріми одразу підхоплювали російські телеканали та інтернет-ресурси для поширення викривленої інформації про внутрішню обстановку в Україні, зокрема для міжнародної аудиторії", - ідеться у повідомленні СБУ.

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Крім того, у листуваннях з вірянами клірик виправдовував збройну агресію Росії проти України та вихваляв вище військово-політичне керівництво Росії, встановили у спецслужбі.

Ініційована СБУ судова експертиза підтвердила факти його підривної діяльності. Також під час обшуків за місцем перебування клірика українські правоохоронці виявили комп'ютерну техніку, більше десяти мобільних телефонів і майже 300 сім-карток із доказами злочинних дій.

Нагадаємо, національний заповідник "Києво-Печерська лавра" оголосив про розірвання з 29 березня 2023 року договору оренди з УПЦ МП. "Виселення" проросійської церкви супроводжувалося масовими заворушеннями.