Противники антиісламських акцій у Швеції влаштували заворушення

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У Швеції відбуваються антиісламські акції зі спаленням Корану, їхні противники також виходять на вулиці. Поліція повідомила про поранених унаслідок заворушень.
Акція противників антиісламських демонстрацій у шведському місті Норрчепінг у неділю, 17 квітня, переросла у зіткнення з поліцією. Поліцейські відкрили попереджувальний вогонь, постраждали троє людей, повідомляє агентство AFP. Поранених доставлено до лікарні та вважають затриманими, оскільки їх підозрюють у скоєнні злочинів. Загалом на цій акції зібралося близько 150 людей, деякі з них підпалювали машини та кидали камінням в поліцію.
Подібні акції відбулися того ж дня у шведському місті Лінчепінг: там постраждали близько 10 людей, і в Мальмі, де підпалили автобус, автомобіль та сміттєві баки, повідомляє поліція.
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Причиною цих акцій стали антиісламські збори прихильників вкрай правої данської партії Stram Kurs ("Жорсткий курс"), заснованої адвокатом та політиком Расмусом Палунданом. Він зараз їздить шведськими містами, виступаючи з промовами, результатом яких є спалення Корану. Партія Палундана брала участь у виборах у Данії у 2019 році, але не пройшла до парламенту країни, набравши менше ніж 2 відсотки голосів.
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