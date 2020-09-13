 Протести в Білорусі: в центрі Мінська почалися масові затримання | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.09.2020

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Новини

Протести в Білорусі: в центрі Мінська почалися масові затримання

У Мінську та інших білоруських містах тривають масові акції протесту. DW стежить за подіями в Білорусі.

Затримання учасника протестного маршу в Мінську

Затримання учасника протестного маршу в Мінську

У Білорусі в неділю, 20 вересня, відбуваються масові акції протесту. Люди вийшли на "Марш справедливості" в Мінську та на мітинги в інших містах країни. Протестувальники не визнають результатів виборів, за якими ЦВК оголосила переможцем Олександра Лукашенка, котрий править Білоруссю вже 26 років.

DW стежить за подіями у Білорусі (час київський):

++18:45++

У центрі Мінська співробітники силових структур почали масово затримувати учасників протестного "Маршу справедливості". Як повідомляє "Інтерфакс", на проспекті Машерова колона протестувальників розділилася. Одна з груп попрямувала до вулиці Змітрака Бядулі, їй перетнули шлях силовики, які й почали затримувати мітингарів. Число затриманих, за оцінками спостерігачів, перевищує 70 осіб.

++18:15++

За даними правозахисного центру "Весна", під час акції протесту в Мінську затримали 30 людей. В інших містах країни, серед яких Гродно, Гомель, Брест, Мозир та інші, затримали ще щонайменше 37 людей. Серед затриманих двоє журналістів, 12-річна дитина та вагітна жінка.

++18:10++

У Мінську силовики почали розбивати демонстрантів на окремі групи і перекривати входи у двори, передає tut.by. Водомети їдуть прямо по тротуарах. За колоною силовиків стоїть велика кількість автозаків

++17:15++

У Бресті відбуваються сутички між ОМОНом та демонстрантами. Проти протестувальників застосували сльозогінний газ, силовики стріляли в повітря. Мітингарів затримували дуже брутально, повідомляє tut.by. Міністерство внутрішніх справ Білорусі підтвердило застосування сльозогінного газу в Бресті. 

++17:00++

За даними білоруського правозахисного центру "Вясна", 27 осіб було затримано у Мінську і ще 25 - у регіонах Білорусі. Як повідомляє tut.by, у Гомелі силовикам вдалося розігнати демонстрантів, вони розходяться дрібними групами.

++16:45++

У Києві відбувається Марш за волю Білорусі. Учасники акції зібрались на Майдані Незалежності, щоб рушити до посольства Білорусі, передає агенція "Укрінформ". Акція відбувається за участю українських та білоруських громадських активістів і організацій, а також простих громадян. У руках учасники тримають білоруську та українську національну символіку.

Акція на підтримку білорусів в Києві

Акція на підтримку білорусів в Києві

++16:30++

Співробітники силових структур проводять затримання учасників "Маршу справедливості" в Мінську. За даними агентства "Інтерфакс-Захід", у столиці Білорусі затримані також двоє журналістів польского телеканалу "Белсат". Місцеві ЗМІ повідомляють також про масові затримання учасників акцій протесту також у Бресті, Гродні та Могилеві. 

 

DW.COM

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