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Протести в Багдаді, Ірак
Протести в Багдаді, ІракФото: Hadi Mizban/AP/dpa/picture alliance
ПолітикаІрак

Протести в Іраку: є вбиті та поранені

Олександр Дельфінов | Євгенія Наконечна
5 год. тому

Прихильники шиїтського релігійного лідера Муктади ас-Садра штурмували "зелену зону" в Багдаді після того, як він оголосив про остаточний відхід від політики та закриття пов'язаних з ним інституцій.

https://www.dw.com/uk/protesti-v-iraku-e-vbiti-ta-poraneni/a-62967509

За останніми даними міжнародних інформаційних агенцій, в Іраку загинули щонайменше 20 людей, а більше 350 отримали поранення після того як 29 серпня прихильники радикального шиїтського проповідника Муктади ас-Садра спробували прорватися до "зеленої зони" в Багдаді, яку суворо охороняють через розташування там урядових установ і дипломатичних представництв. 

Це трапилось після того, як ас-Садр оголосив про остаточний вихід з політики. Він також зазначив, що будуть закриті практично всі інституції, пов'язані з його ім'ям або його сім'єю.

Між прихильниками ас-Садра та представниками протиборчого шиїтського угруповання вникла перестрілка. Військові застосували сльозогінний газ. Протести прихильників ас-Садра перекинулися на інші міста Іраку. По всій країні запровадили комендантську годину. 

Генсек ООН: Необхідно піднятися над розбіжностями

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш закликав сторони до спокою, стриманості та негайної деескалації, а також застеріг від насильства. Генсек особливо наголосив на необхідності "піднятися над розбіжностями і без подальшого зволікання перейти до мирного та всеосяжного діалогу" щодо конструктивного виходу з кризи.

У місії ООН з надання допомоги Іраку закликали демонстрантів негайно залишити урядовий квартал, заявивши про "надзвичайно небезпечне загострення". "На карту поставлене виживання держави", - цитує заяву місії агентство AFP.

Політична криза в Іраку

Політична криза в Іраку триває вже близько року після того, як у жовтні 2021 партія ас-Садра здобула перемогу на виборах, проте не змогла сформувати уряд, і лідер шиїтів відкликав своїх депутатів з парламенту. Майже рік Ірак залишається без президента та прем'єр-міністра.

У липні 2022 року криза загострилася після того, як прихильники ас-Садра зайняли парламентську будівлю, вимагаючи призначення нових виборів. У боротьбі за владу рух ас-Садра хоче завадити своїм політичним опонентам із оточення колишнього глави уряду Нурі аль-Малікі сформувати уряд.

Після падіння диктатури Саддама Хусейна в Іраку запровадили систему правління, згідно з якою пост президента завжди обіймає представник курдської громади, прем'єр-міністра - представник шиїтів, спікера парламенту - сунітів.

Хто такий Муктада ас Садр

48-річний ас-Садр у минулому був одним із найактивніших противників присутності США в Іраку, а воєнізовані формування, що підкорялися йому, не раз вступали в бойові дії з американськими військовими. Згодом він розпустив ці формування та заснував політичну партію. Однією з її цілей було створення альянсу проти інших політичних сил шиїтів, більшість з яких отримують військову та фінансову підтримку з боку Ірану і теж мають свої воєнізовані угруповання.

У 2014 році ас-Садр вже заявляв, що відмовляється від будь-якої подальшої участі в політичному житті і надалі не буде представлений в парламенті.

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