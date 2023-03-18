Протести у Франції: в Парижі заарештували 76 людей

Тисячі людей вийшли на протести проти пенсійної реформи в різних містах Франції. Повідомляється про сутички з поліцією та акти вандалізму.

Паризька поліція в суботу, 18 березня, заборонила зібрання людей на Площі Згоди та Єлисейських полях, де у попередні дні відбулися сутички демонстрантів з поліцією. Влада пояснила своє рішення "серйозними ризиками порушення громадського порядку", повідомляє AFP.

Водночас тисячі людей вийшли на марші в містах по всій країні на заклик регіональних профспілок до продовження демонстрацій.

"Ми ситі по горло. Ми відчуваємо, ніби нас розтоптали, і ніхто нас не слухає", - цитує AFP одну з учасниць протесту в невеликому містечку Лодев.

У Парижі, за даними Le Monde, акція зібрала близько чотирьох тисяч протестувальників на площі Італії. Деякі з них скандували, вимагаючи відставки президента Франції Еммануеля Макрона, пише Reuters.

76 людей заарештували в Парижі

Також демонстранти вдалися до актів вандалізму в Парижі: підпалювали сміттєві баки, громили рекламні щити та автобусні зупинки, пише Le Monde з посиланням на AP. Рятувальникам навіть довелося гасити пожежу, яку спричинив підпал електровелосипедів. Для перекриття вулиць протестувальники використовували забори з будівельних майданчиків. У ситуацію втрутилася поліція і застосувала сльозогінний газ, зазначив журналіст Le Monde, який перебував на місці подій. Як пише газета, 76 людей заарештували.

Водночас в Ліоні, за даними Le Monde, на акцію протесту зібралися близько 500 людей. Там також повідомляється про сутички з правоохоронцями та розгін демонстрації сльозогінним газом.

Протести прокотилися усією Францією

Також сутички демонстрантів з поліцією сталися в Бордо, де зібралися, за даними Le Monde, близько двох тисяч людей. Учасники протестів вдалися до підпалу сміттєвих баків в центрі міста, у відповідь поліція застосувала сльозогінний газ. До вечора демонстрацію розігнали, десятьох людей заарештували.

Також протести відбулися, зокрема, у Кані, Сент-Етьєні, Роанні, Нанті, Бресті, Марселі, Греноблі, Гапі та Валансі. У цих містах, за даними поліції, акції зібрали від 300 до шести тисяч людей, пише Le Monde.

Ситуація зі сміттям на вулицях Парижа

Водночас, за даними мерії Парижа, 18 березня, на чотирнадцятий день масових протестів, ситуація зі збором сміття, що скупчилося на вулицях міста внаслідок страйку прибиральників, які також виступають проти пенсійної реформи, стабілізувалася. Напередодні мерія підрахувала, що з тротуарів міста належить прибрати 10 000 тонн відходів, пише Le Monde.

Страйк прибиральників сміття розпочався 7 березня. Планувалося, що він триватиме тиждень, проте в підсумку профспілки вирішили продовжити його до 20 березня. Після того як мерка Парижа Анн Ідальго відмовилася підписувати розпорядження про насильницьке повернення частини прибиральників сміття до роботи, це розпорядження підписав префект столичної поліції Лоран Нуньєс, нагадує видання.

Уряд хоче провести реформу в обхід парламенту

Масові акції протесту спричинило рішення уряду Франції скористатися статтею конституції, що дає змогу провести пенсійну реформу без голосування в парламенті. У відповідь на це французька опозиція 17 березня зареєструвала у парламенті дві резолюції про недовіру уряду.Голосування за це в Національних зборах може відбутися вже в понеділок, 20 березня.

Якщо більшість депутатів проголосує за недовіру, то пенсійну реформу відхилять, а уряду доведеться піти у відставку. Тоді президент Франції Еммануель Макрон може або призначити нового прем'єр-міністра, або оголосити нові вибори.

Експерти мають сумніви щодо того, що прихильникам вотуму недовіри вдасться здобути більшість, оскільки консервативні республіканці, судячи з усього, підтримають уряд. У разі ж провалу голосування про недовіру пенсійну реформу ухвалять.

Пенсійна реформа була однією з головних передвиборчих обіцянок Макрона. Вона передбачає поступове підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років, а також збільшення до 43 років мінімального терміну, впродовж якого необхідно сплачувати внески для отримання права на пенсію в повному обсязі. При цьому обсяг мінімальної пенсії зросте до 1200 євро на місяць.