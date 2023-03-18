  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Акція протесту проти пенсійної реформи у Парижі
Акція протесту проти пенсійної реформи у ПарижіФото: Julien De Rosa/AFP
ПолітикаФранція

У Франції розглянуть резолюції про недовіру уряд

Сергій Ромашенко | Тетяна Кирилюк
1 год. тому

Політична криза у Франції виникла через спробу уряду провести пенсійну реформу без голосування в парламенті. Якщо більшість депутатів підтримає резолюції про недовіру, то уряду доведеться піти у відставку.

https://p.dw.com/p/4OsGR

Французька опозиція в п'ятницю, 17 березня, зареєструвала у парламенті дві резолюції про недовіру уряду на тлі конфлікту, що виник через ухвалення закону про контроверсійну пенсійну реформу. Одну резолюцію подала група незалежних депутатів і представників заморських територій (LIOT), іншу - ультраправа партія "Національне об'єднання" (RN). "Голосування щодо резолюції відкриє вихід із кризи", - заявив глава LIOT Бертран Панше.

Напередодні уряд Франції скористався статтею конституції, що дає змогу провести пенсійну реформу без голосування в парламенті за умови, якщо кабінет витримає вотум недовіри. Голосування в Національних зборах може відбутися вже в понеділок, 20 березня.

Якщо більшість депутатів проголосує за недовіру, то пенсійну реформу відхилять, а уряду доведеться піти у відставку. Тоді президент Франції Еммануель Макрон може або призначити нового прем'єр-міністра, або оголосити нові вибори. Експерти мають сумніви щодо того, що прихильникам вотуму недовіри вдасться здобути більшість, оскільки консервативні республіканці, судячи з усього, підтримають уряд. У разі ж провалу голосування про недовіру пенсійну реформу ухвалять.

Масові протести у Франції

Спроби уряду провести пенсійну реформу без голосування в парламенті лише посилили акції протестів, які організовує опозиція. Вранці 17 березня учасники демонстрацій тимчасово заблокували паризький міський автобан і вокзали в Тулузі та Бордо. Ввечері відбувся численний мітинг протесту на Площі згоди в центрі Парижа.

Кілька сотень демонстрантів закидали поліцейських пляшками та феєрверками. Поліцейські застосували у відповідь сльозогінний газ. Як наслідок, було затримано понад 60 осіб. Нові демонстрації відбулися також у Ліоні, Страсбурзі та Ліллі. Загальна кількість затриманих досягла 310 осіб.

Профспілка CGT оголосила страйк на нафтопереробному заводі в Нормандії. Досі учасники протестів лише блокували такі заводи, але ті продовжували працювати. Тим часом у Парижі збільшуються обсяги неприбраного сміття через страйк працівників комунальних служб. У місті стоїть сильний сморід. За оцінками міської адміністрації, станом на обідню пору п'ятниці, 17 березня, обсяг неприбраного сміття сягнув 10 тисяч тонн.

Пенсійна реформа була однією з головних передвиборчих обіцянок Макрона. Вона передбачає поступове підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років, а також збільшення до 43 років мінімального терміну, впродовж якого необхідно сплачувати внески для отримання права на пенсію в повному обсязі. При цьому обсяг мінімальної пенсії зросте до 1200 євро на місяць. 

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Джо Байден

Джо Байден: Путін явно вчинив воєнні злочини

Політика4 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Лідер гурту "Антитіла" про Бахмут та диверсії проти РФ

Лідер гурту "Антитіла" про Бахмут та диверсії проти РФ

Культура19 год. тому25:55 хв.
Розвантаження зерна в Ефіопії

"Зернова угода". Що буде, якщо її не подовжать?

"Зернова угода". Що буде, якщо її не подовжать?

Економіка17 год. тому
Зруйнований внаслідок авіаудару РФ драмтеатр у Маріуполі

Визнання геноциду РФ щодо українців потребує більше доказів

Визнання геноциду РФ щодо українців потребує більше доказів

Політика18 год. тому
external

Якою Україну бачать молоді українці після перемоги

Якою Україну бачать молоді українці після перемоги

Суспільство19 год. тому31:35 хв.
Російські спортсмени, які виступали під нейтральним прапором у Токіо

Наскільки "нейтральними" можуть бути російські спортсмени?

Наскільки "нейтральними" можуть бути російські спортсмени?

Спорт19 год. тому
external

Чому чеченці воюють за Україну

Чому чеченці воюють за Україну

Конфлікти20 год. тому08:33 хв.
На головну сторінку