У Франції розглянуть резолюції про недовіру уряд

Політична криза у Франції виникла через спробу уряду провести пенсійну реформу без голосування в парламенті. Якщо більшість депутатів підтримає резолюції про недовіру, то уряду доведеться піти у відставку.

Французька опозиція в п'ятницю, 17 березня, зареєструвала у парламенті дві резолюції про недовіру уряду на тлі конфлікту, що виник через ухвалення закону про контроверсійну пенсійну реформу. Одну резолюцію подала група незалежних депутатів і представників заморських територій (LIOT), іншу - ультраправа партія "Національне об'єднання" (RN). "Голосування щодо резолюції відкриє вихід із кризи", - заявив глава LIOT Бертран Панше.

Напередодні уряд Франції скористався статтею конституції, що дає змогу провести пенсійну реформу без голосування в парламенті за умови, якщо кабінет витримає вотум недовіри. Голосування в Національних зборах може відбутися вже в понеділок, 20 березня.

Якщо більшість депутатів проголосує за недовіру, то пенсійну реформу відхилять, а уряду доведеться піти у відставку. Тоді президент Франції Еммануель Макрон може або призначити нового прем'єр-міністра, або оголосити нові вибори. Експерти мають сумніви щодо того, що прихильникам вотуму недовіри вдасться здобути більшість, оскільки консервативні республіканці, судячи з усього, підтримають уряд. У разі ж провалу голосування про недовіру пенсійну реформу ухвалять.

Масові протести у Франції

Спроби уряду провести пенсійну реформу без голосування в парламенті лише посилили акції протестів, які організовує опозиція. Вранці 17 березня учасники демонстрацій тимчасово заблокували паризький міський автобан і вокзали в Тулузі та Бордо. Ввечері відбувся численний мітинг протесту на Площі згоди в центрі Парижа.

Кілька сотень демонстрантів закидали поліцейських пляшками та феєрверками. Поліцейські застосували у відповідь сльозогінний газ. Як наслідок, було затримано понад 60 осіб. Нові демонстрації відбулися також у Ліоні, Страсбурзі та Ліллі. Загальна кількість затриманих досягла 310 осіб.

Профспілка CGT оголосила страйк на нафтопереробному заводі в Нормандії. Досі учасники протестів лише блокували такі заводи, але ті продовжували працювати. Тим часом у Парижі збільшуються обсяги неприбраного сміття через страйк працівників комунальних служб. У місті стоїть сильний сморід. За оцінками міської адміністрації, станом на обідню пору п'ятниці, 17 березня, обсяг неприбраного сміття сягнув 10 тисяч тонн.

Пенсійна реформа була однією з головних передвиборчих обіцянок Макрона. Вона передбачає поступове підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років, а також збільшення до 43 років мінімального терміну, впродовж якого необхідно сплачувати внески для отримання права на пенсію в повному обсязі. При цьому обсяг мінімальної пенсії зросте до 1200 євро на місяць.