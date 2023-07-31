Профспілки поліції Німеччини вимагають контролю на кордонах

Німецьке МВС закликають просити в ЄС санкцій на запровадження контролю на кордонах з Чехією та Польщею.

Представники обох найбільших профспілок поліції Німеччини закликали міністерку внутрішніх справ Ненсі Фезер (Nancy Faeser) запитати у Європейського Союзу дозвіл на запровадження контролю на кордонах з Польщею та Чехією.

"Нагально необхідно нарешті змінити правовий статус федеральної поліції на кордонах з Польщею та Чехією", - заявив голова підрозділу федеральної поліції при профспілці поліції (GdP) Андреас Роскопф (Andreas Roßkopf) в інтерв'ю газеті Die Welt, оприлюдненому в понеділок, 31 липня.

Водночас голова профспілки федеральної поліції (DPolG) Гайко Теґґац (Heiko Teggatz) нагадав, що на кордоні Австрією завдяки запровадженому там контролю в 2022 році вдалося не допустити в'їзду до Німеччини 15 тисяч осіб.

Стримуючий ефект прикордонного контролю

За словами Теґґаца, запровадження контролю на кордонах із Чехією та Польщею спричинить "стримуючу ланцюгову реакцію" - наприклад, для Чехії це стане сигналом про необхідність ретельнішого контролю на кордонах із Угорщиною та Словаччиною. "Люди, які прибули на німецько-чеський кордон, можливо, вже перетнули чотири країни ЄС, ніде не попросивши притулку", - наголосив він і додав, що це, очевидно, свідчить про те, що "з Шенгенською угодою щось не гаразд" .

Роскопф зазначив, що наразі федеральна поліція Німеччини не має права випроваджувати людей з країни у разі нелегального перетину кордону ними на сході. Для запровадження тимчасового прикордонного контролю всередині шенгенської зони потрібен дозвіл Євросоюзу.

Раніше до запровадження контролю на кордонах Німеччини з іншими країнами ЄС закликав прем'єр-міністр федеральної землі Гессен Боріс Райн (Boris Rhein).

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