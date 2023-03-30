Про що домовилася правляча коаліція Німеччини

Щоби узгодити позиції щодо численних розбіжностей, лідерам партій правлячої коаліції Німеччини довелося на початку тижня провести марафон переговорів тривалістю у 30 годин. На думку опозиції, сама необхідність таких консультацій свідчить про те, що уряд ФРН розривають протиріччя і вона не здатна керувати країною. "Очевидно, ми маємо справу з урядовою кризою в Німеччині", - заявив 28 березня за кілька годин до закінчення засідання голова найбільшої опозиційної партії - Християнсько-демократичного союзу (ХДС) - Фрідріх Мерц (Friedrich Merz).

Коаліційна зустріч розпочалася ввечері 26 березня і після 20 годин безперервних переговорів була перервана. Засідання продовжилося вранці 28 березня і після 9-годинних переговорів завершилося ухваленням 16-сторінкового документа. За словами канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz), йдеться "про найбільшу модернізацію економіки". Шольц підбив підсумок засідання, написавши в Twitter: "Після багатьох годин інтенсивних дискусій я можу сказати: вони вартували того".

Лідери німецьких соціал-демократів, партії "Союз-90/Зелені" та Вільної демократичної партії (ВДП), які сформували нинішній федеральний уряд, обговорювали енергетичні, інфраструктурні та транспортні проєкти, які не лише мають прискорити економічний розвиток країни, а й сприяти виконанню раніше поставлених кліматичних цілей та досягненню кліматичної нейтральності Німеччини до 2045 року.

Про що домовилася коаліція

Учасники коаліційної ради домовилися розробити заходи для прискореного планування та реалізації великих інфраструктурних проєктів: заміни старих мостів, розширення енергомережі та залізничної мережі, на яку протягом п'яти років планується витратити 45 мільярдів євро. Крім того, як "пріоритетні" будуть реалізовані 144 проєкти з модернізації автобанів і федеральних доріг, проти яких до останнього категорично виступали Зелені. Буде також підвищено плату за користування автобанами для вантажівок, при цьому вперше до 80 відсотків надходжень від неї витрачатимуться на розвиток залізниць, а не автошляхів.

Для розвитку альтернативної енергетики було вирішено, що земельні ділянки, що прилягають до автобанів та залізничних ліній, повинні обов'язково використовуватися для встановлення сонячних електростанцій та вітряних генераторів. Федеральний уряд, як і раніше, дотримується мети до 2030 року вивести на дороги країни 15 мільйонів електромобілів. Тому було вирішено, що кожна автозаправка у ФРН протягом п'яти років має відкрити щонайменше одну станцію надшвидкої зарядки електромобілів.

Лідери партій коаліції на пресконференції за результатами наради - Омід Нуріпур, Зелені (л), канцлер Олаф Шольц, Крістіан Лінднер (ВДП) та Саскія Ескен (СДПН) Фото: Frederic Kern/Future Image/IMAGO

Законопроєкт про опалення та його різні інтерпретації

Коаліція також домовилася щодо законопроєкту про опалення житлових приміщень, перша версія якого, що просочилася в пресу наприкінці лютого, викликала дуже емоційні дискусії в країні. Згідно з нинішнім рішенням, нові опалювальні системи з 2024 року за можливості мають на 65 відсотків використовувати відновлювані джерела енергії - "зелений" або "блакитний" водень та газ із біомаси. Спочатку міністр економіки, "зелений" Роберт Габек (Robert Habeck) планував заборонити з 2024 року використання нового опалення, що працює на мазуті та природному газі, і у разі заміни опалювальної системи на нову зобов'язати домовласників використовувати виключно теплові насоси.

Втім, після наради партнери по коаліції дали інтерпретації угоди, що сильно відрізняються одна від одної. Так, канцлер Шольц, відповідаючи 29 березня у Бундестазі на запитання депутатів, заявив, що новий законопроєкт, який буде внесено у квітні, надасть німцям різні можливості екологічно опалювати свої будинки, у тому числі й природним газом, якщо його в майбутньому буде замінено воднем. Водночас, голова партії Зелених Рікарда Ланґ (Ricarda Lang) заявила: "Центральним пунктом цього закону була і залишається ясність щодо того, що з 2024 року не встановлюватимуться нові опалювальні системи на газі і мазуті".

Зміна закону про захист клімату

Коаліція домовилася внести зміни до закону про захист клімату. Нині кожен сектор економіки має щорічно виконувати цілі скорочення CO2. Найгірше це виходить у транспортного сектора, який уже двічі порушив показники. У новій версії закону досягнення цілей буде можливим шляхом взаємозаліку показників різних галузей економіки та торгівлі вуглецевими сертифікатами, а підрахунок проводитиметься за підсумками кількох років.

Екологічні організації обурені рішенням коаліції з огляду на закон про захист клімату. Глава німецького відділення Всесвітнього фонду дикої природи WWF Deutschland Крістоф Гайнріх (Christoph Heinrich) назвав його "фронтальною атакою" на закон. "Федеральний уряд змінює навчальний план, тоді як сам провалив іспити", - заявив голова організації BUND Олаф Бандт (Olaf Bandt). Змінивши закон, нинішній уряд перетворився на "коаліцію проти захисту клімату", згрішивши "проти всіх майбутніх поколінь", вважають в організації Deutsche Umwelthilfe.

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Опозиція: 16 сторінок політичної лірики

Голова ХДС Мерц різко розкритикував підсумки засідання, заявивши, що після 30 години переговорів основні питання залишилися відкритими. "Ця коаліція загрузла у суперечках. Це триватиме найближчими місяцями", - сказав він в інтерв'ю Reuters-TV. Мерц звинуватив Шольца у спотвореному зображенні результатів зустрічі: "Канцлер - як завжди - у своєму описі вийшов далеко за межі того, про що вони домовилися". За словами голови ХДС, було досягнуто лише "формальних компромісів", а підсумковий документ є "16 сторінками політичної лірики". На його думку, члени коаліції "не можуть домовитися з багатьох питань", лише через рік після приходу до влади коаліція "знесилилася" і, "ймовірно, це так і залишиться".

Своєю чергою, лідер земельної групи Християнсько-соціального союзу (ХСС) у Бундестазі Александер Добрінт (Alexander Dobrint) назвав "ривочком" підсумки переговорів коаліції, яка змогла дійти лише "мінімального спільного знаменника". За його словами, Зелених у ході переговорів "обскубали як курей": міністр фінансів Крістіан Лінднер (Christan Lindner) із ВДП не виділив бюджетних коштів на їхні проєкти, закон про захист клімату сильно потріпали, а також відмовилися від примусової зміни опалення в будинках - улюбленого проєкту "зеленого" міністра Габека.

Канцлер Шольц, виступаючи в Бундестазі в середу, 29 березня, виступив на захист результатів триденних переговорів, звинувативши опозицію у "нечесних політичних гаслах" і висміяв "галас у ЗМІ" про зміст переговорів, який, за його словами, був як ніколи далеким від того, про що насправді йшлося.