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Бундестаг
БундестагФото: Michael Kappeler/dpa/picture-alliance
ПолітикаНімеччина

У Німеччині скоротять кількість депутатів Бундестагу

Сергій Ромашенко | Віолетта Чайковська
50 хв. тому

Німецький Бундестаг - найбільший парламент у Європі - з наступних виборів зменшиться на понад сотню депутатів.

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Німецький Бундестаг на пленарному засіданні в п'ятницю, 17 березня, схвалив законопроєкт про скорочення кількості законодавців.

З наступних виборів Бундестаг, який розрісся до 736 місць, буде на постійній основі скорочений до 630 мандатів. Таке рішення підтримали 400 депутатів - із правлячої коаліції, проти проголосував 261 присутній. 

В опозиції реформу вважають утиском

У керівній Соціал-демократичній партії метою реформи назвали забезпечення "простого і зрозумілого виборчого права". Водночас опозиція в особі консервативного блоку Християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) та Лівої партії вважає, що йдеться про утиск її інтересів.

"Вони проводять цю реформу для самих себе, щоб цементувати домагання "світлофорної коаліції" (соціал-демократи, вільні демократи і "зелені". - Ред.) на владу", - сказав депутат від ХСС Александер Добріндт (Alexander Dobrindt).

Опозиція збирається оскаржити цю норму в Конституційному суді.

Найбільший парламент у Європі

За законодавством, німецький парламент повинен мати 598 місць, але він постійно розростався через наявність так званих додаткових і зрівняльних мандатів.

Половина з 598 місць розподіляється за голосами виборців за партійні списки, інша половина - за голосами за конкретних кандидатів партій в округах. Часто трапляється, що партіям вдається провести більше кандидатів в округах, ніж їм належить за результатами голосування за партійними списками. В такому разі кількість місць у Бундестазі збільшується, бо такі партії отримують додаткові мандати. Водночас і решті партій, які пройшли до парламенту, в якості компенсації додають так звані зрівняльні мандати.

Така практика призвела до того, що Бундестаг став найбільшим національним парламентом у Європі. Згідно з ухваленим законом, тепер додаткових і зрівняльних мандатів не буде.

Крім того, до парламенту зможуть проходити тільки ті партії, які подолали на виборах п'ятивідсотковий бар'єр. Скасовується правило, що дозволяло проводити до Бундестагу своїх представників партіям, які отримали хоча би три прямі мандати в округах. Саме завдяки цьому правилу в парламенті нинішнього скликання засідають депутати від Лівої партії, яка здобула на виборах 2021 року три прямі мандати, але не подолала п'ятивідсоткового бар'єру.

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