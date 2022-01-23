Прем'єрка Нової Зеландії Ардерн скасувала весілля через коронавірус

Очільниця уряду Нової Зеландії Джасінда Ардерн скасувала своє весілля, оскільки країна вводить нові обмеження, щоб уповільнити поширення омікрон-варіанта коронавірусу. Про це прем'єр-міністерка сама повідомила журналістам у неділю, 23 січня, передає Reuters.

Нова Зеландія з неділі вводить нові правила щодо обов'язкового носіння масок та обмежить збори громадян. Барам та ресторанам дозволять приймати не більше 100 відвідувачів, таке саме обмеження вводиться і для масових заходів, включно з весіллями. Ліміт зменшується до 25 людей, якщо на вході не перевірятимуть сертифікати вакцинації, зазначила Ардерн.

Причиною посилення карантину став масовий випадок зараження омікроном у групі з дев'яти громадян, які повернулися з Окленду на Північному острові до Нельсона на Південному острові країни після відвідин низки масових заходів, в тому числі і весілля.

Читайте також: На виборах у Новій Зеландії перемогла правляча партія лейбористів

Омікрон ламає плани усім

"Моє весілля не відбудеться", - заявила журналістам Джасінда Ардерн, додавши, що їй шкода всіх, кого спіткав подібний сценарій. Прем'єрка не розголошувала дату весілля з давнім партнером і ведучим телешоу про риболовлю Кларком Гейфордом, утім вважалось, що воно неминуче. "Таке життя", - додала Ардерн.

Кордони Нової Зеландії закриті для іноземців з березня 2020 року. Уряд відклав плани поетапного відновлення сполучення зі світом з середини січня до кінця лютого через занепокоєння щодо потенційного спалаху омікрона, як це сталося у сусідній Австралії.

Люди, які за виняткових обставин подорожують до Нової Зеландії, мають відбути карантин у державних установах. Однак минулого тижня уряд призупинив розгляд нових заявок на розміщення на тлі зростання кількості людей, які прибувають через омікрон.

Близько 94 відсотків населення Нової Зеландії віком від 12 років повністю вакциноване, понад половина з тих, хто має право на повторне щеплення, вже зробили його.

Читайте також:Прем'єрка Нової Зеландії народила доньку