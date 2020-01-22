Прем'єра стрічки "Номери" Олега Сенцова в Берліні напередодні кінофестивалю

Олега Сенцова не було на зйомках його останнього фільму. На той час український кінорежисер усе ще був ув'язненим у Росії.

У друзів була ідея перетворити одну з його п'єс на фільм, розповідає Сенцов у інтерв'ю. Вони знайшли продюсера й почали працювати, сподіваючись, каже він, "що мене випустять на режисуру фільму". Його не випустили, тому він попросив допомоги в Ахтема Сеїтаблаєва, колеги українського кінорежисера. "Ми зібрали команду і знайшли знімальний майданчик, але, звичайно, зйомки проходили без мене", - каже Сенцов.

Знімальна група розробляла фільм у тісній співпраці з ув'язненим режисером, спілкуючись із ним електронною поштою, надсилаючи йому фотографії, листи та ідеї. Прем'єра фільму "Номери" відбулася в Театрі імені Максима Горького в Берліні за кілька днів до початку міжнародного кінофестивалю "Берлінале", який цьогоріч стартує у четвер, 20 лютого.

Світова прем'єра в Берліні: стрічка "Номери" Олега Сенцова"

Алегорія закритих соціальних систем

У стрічці йдеться про групу людей, які живуть в умовах тоталітарної системи. У героїв відсутні імена, тільки цифри. Вони живуть за суворими правилами: їдять тільки тоді, коли всі бігають навколо столу для пінг-понгу. Чоловіки й жінки вночі сплять окремо. Персонаж "нуль" спостерігає за всіма згори. Через деякий час кілька людей починають бунтувати.

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Зрозуміло, що фільм відсилає до суворого порядку денного в колонії в Сибіру або в російських в'язницях.

Це соціальна алегорія, яка може мати місце в будь-якій точці світу, стверджує Сенцов. "П'єса не тільки про Росію. Це не єдина тоталітарна країна у світі, - каже він. - На мою думку, це універсальна п'єса. Ідеться про універсальну тему самодостатнього суспільства. Це може бути будь-яке суспільство".

Олег Сенцов у Борисполі після звільнення. Вересень 2019 року

Звідки виникла ідея

Сенцов розповідає, що написав п'єсу десять років тому, коли його надихнув перегляд змагань з біатлону, де спортсмени також бігали по колу.

"Через те що зміст повністю абсурдний, мені знадобилися роки, щоби приступити до роботи, але оскільки ідея залишилася зі мною, на фактичне написання твору знадобилося лише кілька днів.", - пояснив Сенцов.

"Номери" на кінофестивалі

Стрічка "Номери", яку Сенцов назвав пародією на сучасне суспільство, включена до однієї з програм цьогорічного Берлінського міжнародного кінофестивалю. Це традиційний майданчик, на якому порушуються гострі соціально-політичні питання.

Для Олега Сенцова кінофестиваль є непоганою можливістю зустрітися з міжнародними кінематографістами й поспілкуватися з глядачами. Він більше нікому не дозволить закрити йому рота, каже він. "Коли я зустрічаюся з політиками в Європі, я, звичайно, говорю з ними про українських в'язнів, але я також підтримую й російських в'язнів, - говорить він. - Є така людина на ім'я Путін, і я підтримую будь-якого, хто виступає проти нього".