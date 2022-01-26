 Прем′єр Хорватії вибачився за слова президента про членство України в НАТО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.01.2022

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Новини

Прем'єр Хорватії вибачився за слова президента про членство України в НАТО

Напередодні президент Хорватії Зоран Міланович сказав, що Україні "не місце в НАТО", а протести на Майдані 2014 року назвав "переворотом".

Президент Хорватії Зоран Міланович (ліворуч) та прем'єр-міністр Андрей Пленкович (праворуч)

Президент Хорватії Зоран Міланович (ліворуч) та прем'єр-міністр Андрей Пленкович (праворуч)

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович вибачився перед українцями за слова президента країни Зорана Мілановича про те, що Україні "не місце в НАТО".

Про це йдеться у заяві прем'єра у  Twitter-сторінці хорватського уряду.

"Враховуючи те, що в Україні наших солдатів немає, а контингент, який перебуває у Польщі, вже повернувся, я не знаю яких саме військових має намір вивести президент", - йдеться у дописі політика.

Прем'єр додав, що заява президента про корупцію в Україні не відображає позицію Хорватії та від імені уряду попросив вибачення перед українцями "за такі вигадки".

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Що сказав президент Хорватії про Україну?

У вівторок, 25 січня, Зоран Міланович заявив, що Україні "не місце в НАТО" через корумпованість. Про це повідомило хорватське виданняDnevnik .

"Україні не місце в НАТО. Коли Україна змінила владу, тоді цей рух, який не був демократичним, був переворотом, під час якого було вбито 50 людей", - сказав він.

А відповідаючи на запитання, як Загреб відреагує на ескалацію ситуації в Україні з огляду на загрозу російського вторгнення, президент Хорватії відповів: "Ми не будемо мати з цим нічого спільного. Якщо буде ескалація, виведемо (з регіону - Ред.) останнього хорватського солдата".

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Як відреагував Київ?

Слова Мілановича обурили українську сторону. У зв'язку з цим Міністерство закордонних справ України викликало посла Хорватії в Україні Аніцу Джамич.

У МЗС наголосили, що твердження Мілановича про протести на Майдані 2014 року ображають пам’ять українців та іноземців, які загинули під час сутичок з силовиками.

"Заяви Зорана Мілановича ретранслюють наративи російської пропаганди, не відповідають послідовній офіційній позиції Хорватії на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України”, йдеться в офіційному коментарі українського МЗС.

Відомство додало, що такі слова політика завдають шкоди двостороннім відносинам та підривають єдність ЄС і НАТО в умовах безпекових загроз в Європі.

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