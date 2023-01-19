Прем'єрка Нової Зеландії подала у відставку

42-річна Джасінда Ардерн раптово заявила про звільнення після шести років на посаді прем'єр-міністерки Нової Зеландії. За її словами, в неї не залишилося сил керувати країною.
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Прем'єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн у четвер, 19 січня, несподівано оголосила про свою відставку. За її словами, в неї більше немає сил керувати країною. Вона планує покинути посаду не пізніше початку лютого.
Під час пресконференції Ардерн зізналася, що шість років на посаді прем'єр-міністерки були важким часом для неї. Тепер вона більше не бачить для себе можливості залишатися на посаді та висувати свою кандидатуру на нових виборах. "Я знаю, що політики - люди. Ми робимо все, що можемо, поки ми можемо. А потім приходить час. І для мене він настав", - сказала вона.
У той час, що Ардерн обіймала посаду прем'єрки, Нова Зеландія пережила теракти в Крайстчерчі, землетруси, політичну й економічну кризи та пандемію коронавірусу. За словами Ардерн, вона йде не тому, що її робота важка для неї, а тому, що "інші на цій посаді зможуть домогтися більшого". 42-річна політикиня розповіла, що планує присвятити час своїй чотирирічній доньці та вийти заміж за свого багаторічного партнера Кларка Гейфорда.