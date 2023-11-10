Представника Росії вперше не обрали до суду ООН

Представник Росії не увійшов до складу суддів Міжнародного суду ООН уперше з 1946 року. "Світ бачить, хто руйнує міжнародне право", - прокоментував голосування у Генасамблеї Володимир Зеленський.

Представника Росії Кирила Геворгяна, який входив до складу суддів Міжнародного суду ООН у Гаазі з 2015 року, не переобрали на другий термін. У ході голосування, яке проходило в Генеральній асамблеї ООН у четвер, 10 листопада, він програв представнику Румунії Богдану-Лучіану Ауреску, якого підтримали 117 членів Генасамблеї.

Радянські та російські судді входили до складу судового органу Організації Об'єднаних Націй із 1946 року. Таким чином, уперше у Міжнародному суді ООН не буде російського представника.

Крім Ауреску до Міжнародного суду ООН було обрано ще трьох нових суддів - Сару Халл Клівленд (США), Хуана Вердуско (Мексика) та Діре Тладі (Південна Африка), а також переобрано одну діючу суддю, представницю Австралії Хіларі Чарльзуорт.

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Міжнародний суд ООН складається із 15 суддів, термін повноважень яких становить дев'ять років. Водночас кожні три роки проводяться вибори на п'ять місць, що звільняються. Заборони на кілька термінів поспіль немає.

Зеленський: ООН почала очищатися від РФ

Президент України Володимир Зеленський привітав представників країн з перемогою на виборах. Він зауважив, що необрання представника РФ свідчить про те, що "світ бачить, хто руйнує міжнародне право, а не захищає його".

"ООН почала очищатися від зловмисного впливу Росії. Уперше в історії ООН її держави-члени відмовили Росії у праві здійснювати правосуддя від їхнього імені в Міжнародному суді ООН", - написав він у соцмережі Х.

Позови проти Росії у Міжнародному суді ООН

Міжнародний суд ООН у Гаазі розглядає два позови України проти Росії. Перший пов'язаний з діями проросійських сепаратистів 2014 року на сході України та російської "влади" у незаконно анексованому РФ Криму. Другий процес, в якому беруть участь 34 країни, пов'язаний із твердженнями РФ про геноцид, що нібито відбувався на Донбасі. У Києві наголошують, що Росія зловживає Конвенцією про запобігання злочину геноциду, використовуючи її для виправдання своєї загарбницької війни проти України.

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