У Гаазі розглянуть заперечення РФ у справі про геноцид

У вересні розпочнуться слухання в справі про геноцид, порушеній Україною. Судді Міжнародного суду ООН заслухають заперечення РФ проти юрисдикції суду.

Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй (ООН) у Гаазі розгляне заперечення Росії проти його юрисдикції у справі про геноцид, порушеній Україною. Розгляд заперечень РФ відбудеться на слуханнях, які розпочнуться 18 вересня, повідомили у вівторок, 22 серпня, у самому суді.

Україна подала позов до Міжнародного суду ООН невдовзі після початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року, в якому Москва звинувачується в неправомірному застосуванні конвенції про геноцид для виправдання її повномасштабного вторгнення в Україну. У попередньому рішенні у справі, оголошеному торік у березні, суд зобов'язав РФ негайно припинити воєнні дії в Україні.

Читайте також: Україна проти Росії: суд ООН у Гаазі розпочав розгляд безпрецедентної справи

Рішення Міжнародного суду ООН є обов'язковими до виконання, але він не має прямих засобів для їх примусового виконання. Слухання щодо юрисдикції розпочнуться 18 вересня з подання Росії та відповіді України наступного дня.

Крім Росії та України, 32 інші країни, зокрема більшість країн-членів Європейського Союзу, Великобританія, Канада та Австралія, висловлять свої думки щодо справи на слуханнях, які завершаться 27 вересня.

Читайте також: Довгі руки Гааги: як суди переслідуватимуть за війну РФ в Україні

Раніше Росія називала свої дії в Україні, що в Москві позначають "спеціальною військовою операцією", виправданими, оскільки згідно з запевненнями Москви, вони були спрямовані на запобігання геноциду на Сході України. Київ на торішніх слуханнях заявив натомість, що загрози геноциду на Сході України не було, а Конвенція ООН про запобігання геноциду 1948 року, яку підписали обидві країни, не дозволяє вторгнення з метою його запобігання.

Водночас Росія заявила, що суд не має юрисдикції у цій справі, оскільки конвенція про геноцид, на якій ґрунтується позов України, не регулює застосування сили між державами, нагадує інформагенція Reuters.