Правозахисники: У Білорусі під час протестів затримали близько 200 людей

Під час протестів у Білорусі у неділю, 18 жовтня, затримали близько 200 людей. Правозахисний центр "Вясна" опублікував імена затриманих. Серед них троє журналістів, один фотокореспондент, двоє неповнолітніх. Раніше агенція AFP з посиланням на міністерство внутрішніх справ Білорусі повідомила про затримання понад 100 людей на протестах.

Протягом дня демонстрації відбулися в Мінську, Вітебську, Бресті, Гродно, Гомелі, Дзержинську та інших містах. В білоруській столиці на вулиці вийшли близько 30 тисяч людей, повідомила агенція "Інтерфакс".

Акція протесту в Мінську

Під час протестів в Мінську відбулися сутички. Співробітники правоохоронних органів кілька разів стріляли в повітря гумовими кулями через те, що учасники протесту кидали в них каміння, повідомили в ГУВС Мінміськвиконкому. Там також зазначили, що світло-шумові гранати під час демонстрацій не застосовувалися. Втім, за даними Tut.by, у Мінську до колони протестувальників під'їхав мікроавтобус з невідомими в балаклавах, з якого викинули "спецснаряд", що вибухнув. Про постраждалих не повідомляється.

Протести в Білорусі

У Білорусі вже більше двох місяців тривають акції протесту проти підсумків виборів президента, які пройшли 9 серпня. Переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента з 1994 року.

18 серпня прихильники екскандидатки в президенти Світлани Тихановської створили Координаційну раду з метою транзиту влади в країні шляхом проведення нових виборів. Генпрокурор Білорусі Олександр Конюк заявив, що діяльність Координаційної ради опозиції є антиконституційною і спрямована на захоплення влади, кілька представників координаційної ради були затримані.

Євросоюз не визнає легітимності президентства Олександра Лукашенка. 2 жовтня Рада ЄС запровадила санкції проти 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії проти учасників протестів. Серед них глава МВС Білорусі та його заступники, а також увесь склад ЦВК. Міністри закордонних справ країн ЄС 12 жовтня, вирішили запровадити санкції також проти Олександра Лукашенка.

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