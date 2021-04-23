Пожежа в лікарні у Багдаді: число жертв зросло до 82

Внаслідок пожежі в реанімаційному відділенні для пацієнтів з COVID-19 однієї з лікарень столиці Іраку Багдада у ніч на неділю, 25 квітня, загинули, за оновленими даними міністерства внутрішніх справ країни, щонайменше 82 людини. Ще 110 людей, кажуть у МВС, зазнали ушкоджень. Раніше повідомляли про щонайменше 23 загиблих та близько 50 потерпілих внаслідок пожежі.

Речник МВС Іраку, повідомляючи про число жертв, підкреслив необхідність перегляду заходів безпеки в усіх лікарнях країни з метою уникнення таких інцидентів у майбутньому.

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За попередньою інформацією, пожежа виникла внаслідок вибуху балонів з киснем, які зберігали неналежним чином. Через відсутність протипожежної системи вогонь швидко поширився, повідомляє інформагенція AFP.

Більшість жертв - пацієнти з COVID-19

Як стверджує персонал лікарні, вогонь спалахнув посеред ночі та охопив кілька поверхів. У реанімаційному відділенні перебували близько 30 пацієнтів, біля них також чергували кілька десятків їхніх родичів.

"Більшість жертв загинула, оскільки пацієнтів змушені були перемістити та від'єднати від апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ)", - повідомили в службі цивільного захисту країни. Частина людей загинула внаслідок отруєння димом.

Представник комісії з прав людини Іраку згодом повідомив, що серед загиблих - щонайменше 28 пацієнтів, які були підключені до апаратів ШВЛ.

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Вогонь охопив кілька поверхів лікарні

Пожежа спричинила критику на адресу МОЗ

Служба цивільного захисту повідомила, що врятувати вдалося 90 зі 120 людей з числа пацієнтів та їхніх рідних, утім не вказала кількість жертв. У міністерстві охорони здоров'я кажуть про понад 200 врятованих пацієнтів та пообіцяли згодом уточнити число загиблих.

Пожежа спричинила шквал критики на адресу міністерства охорони здоров'я країни та вимоги відставки міністра. В уряді країни пообіцяли швидке розслідування трагедії.

Прем'єр-міністр Іраку Мустафа аль-Казимі вже звільнив директора та відповідальних за безпеку лікарні.