 Повінь у Китаї: у місті Чженчжоу 12 людей потонули в метро | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.07.2021

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Новини

Повінь у Китаї: у місті Чженчжоу 12 людей потонули в метро

Людей у метро в китайському місті Чженчжоу довелося діставати з потягів, розрізаючи дахи вагонів. Врятувати вдалося не всіх пасажирів.

Повінь у Чженчжоу

Повінь у Чженчжоу

У Китайському місті Чженчжоу у провінції Хенань жертвами потужної повені стали 12 осіб - усі вони загинули у міському метро. Кілька сотень пасажирів підземки вдалося врятували, п'ятеро з них отримали травми, повідомили у середу 21 липня, в адміністрації міста.

Повінь була спричинена рекордними за останні 60 років зливами у Чженчжоу - протягом трьох днів у районі міста випала річна норма опадів. Повінь напряму зачепила близько 36 тисяч жителів міста, загалом в місті через загрозу затоплення  евакуювали близько 200 тисяч осіб, повідомляє інформагенція AFP.

З Чженчжоу евакуйовано 200 тисяч жителів

З Чженчжоу евакуйовано 200 тисяч жителів

На фотографіях та відео, які поширюють жителі міста в інтернеті, люди стоять у вагоні метро по груди у воді. За даними місцевих ЗМІ, рятувальникам довелося розрізати дах затоплених вагонів, щоб дістати з них пасажирів. Багато користувачів також повідомляють про проблеми зі зв'язком, через що вони не можуть зв'язатися зі своїми рідними та близькими.

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Під серйозною загрозою затоплення опинилося також інше місто китайської провінції Хенань - Лоян, поряд з яким, за даними місцевої влади, будь-якої миті може прорвати дамбу.

У місті за кілька днів випала річна норма опадів

У місті за кілька днів випала річна норма опадів

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