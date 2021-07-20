 Пов′язана з ″Роснефтью″ компанія з Литви постачала обладнання в Крим | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 20.07.2021

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Європа

Пов'язана з "Роснефтью" компанія з Литви постачала обладнання в Крим

Литовська компанія, пов'язана з керівником російської "Роснефти" Ігорем Сечіним, експортувала обладнання для електростанцій у Криму в обхід санкцій ЄС, з'ясувало розслідування LRT.

Виробничі потужності Run Engineering в Каунасі, Литва

Виробничі потужності Run Engineering в Каунасі, Литва

Компанія Run Engineering з Литви постачала до РФ обладнання, яке згодом використовували під час будівництва двох електростанцій в анексованому Росією Криму. Такого висновку дійшли журналісти-розслідувачі литовської національної телерадіокомпанії LRT, результати якого опубліковані у вівторок, 20 липня.

Як вдалося з'ясувати авторам розслідування, литовська компанія експортувала виготовлене в Литві та Чехії обладнання російській компанії "Воронеж-Аква", яка з 2016 року брала участь у будівництві двох електростанцій в анексованому Криму - Таврійської (Сімферополь) та Балаклавської (Севастополь). Обидві було запущено 2019 року.

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Зв'язок з "Роснефтью"

За даними розслідувачів, акціонери Run Engineering тісно пов'язані з президентом російської державної енергокомпанії "Роснефть" Ігорем Сечіним. "Роснефть" з 2014 року перебуває під санкціями Євросоюзу, запровадженими через російську військову агресію в Україні.

Обладнання для фільтрації та підготовки води проєктується та виробляється на підприємствах Run Engineering у Литві та Чехії, а потім експортується до Росії на "Воронеж-Аква", йдеться в статті журналістів-розслідувачів, опублікованій, зокрема, російською мовою.

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Німецькі фільтри на обладнанні в Криму

На цьому обладнанні були встановлені мембранні фільтри, виготовлені в Німеччині компанією inge GmbH, яка віднедавна входить до концерну DuPont Water Solutions. Згодом воно опинилося на кримських електростанціях. У німецькій фірмі на запит DW відповіли, що не знали про використання своєї продукції в обладнанні, яке потім опинилося в Криму. "Ніколи протягом часу співпраці з Run Engineering inge GmbH не знала нічого та не мала жодних свідчень того, що продукція, доставлена замовнику, може бути використана за іншим призначенням, ніж вказувала компанія", - ідеться у письмовій відповіді DuPont Water Solutions. 

Крім того, в німецькій компанії додали, що відповідність всім правилам експорту та санкційним обмеженням "має найвищий пріоритет" у DuPont та inge GmbH. А тому компанія, за власними даними, проводить навіть більш ретельну перевірку своєї експортної діяльності, ніж того вимагають законодавчі приписи. "Перед тим як починати співпрацю з новим замовником, проводиться автоматизовний скрінінг з використанням баз даних, перевірених на предмет актуальної причетності до санкційних списків Німецького федерального відомства економіки та експортного контролю", - йдеться у відповіді DuPont на запит DW.

На обладнанні встановлені фільтри німецької inge GmbH

На обладнанні встановлені фільтри німецької inge GmbH

Як з'ясували журналісти, литовська компанія експортувала устаткування до Росії навіть після того, як їй було відмовлено в експортній ліценції наприкінці 2018 року. Ще влітку того року підприємство привернуло увагу литовських чиновників, коли намагалося вивезти з Литви обладнання подвійного призначення, яке, як припускали, могло опинитися в Криму. Німецька компанія inge GmbH, за власними даними, не співпрацює з литовцями з 2020 року.

Ідеться про ті самі електростанції в Криму, щодо яких 2017 року спалахнув скандал навколо німецької компанії Siemens. Тоді з'ясувалося, що виготовлені Siemens турбіни було спрямовано до Криму в обхід санкцій. Німецькій компанії повідомили тоді, що обладнання було буцімто призначене для використання в Краснодарському краї Росії.

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Докладно

Виробничі потужності Run Engineering в Каунасі, Литва

Пов'язана з РФ компанія з Литви постачала обладнання в Крим

Компанія експортувала обладнання для електростанцій в Криму в обхід санкцій ЄС, з'ясувало розслідування журналістів.  

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