Потенційний очільник партії Меркель закликав піти назустріч Росії

Німецький політик Фрідріх Мерц (Friedrich Merz), який висунув свою кандидатуру на посаду голови Християнсько-демократичного союзу (ХДС), закликав Європу та Німеччину піти назустріч Росії. "Зараз Росія дуже сильно ускладнює нам життя", - сказав Мерц у середу, 26 лютого, під час виступу в місті Апольда в Тюрингії. Але без Росії чи у протидії цій країні не вдасться досягнути політичної стабільності в Європі, переконаний політик.

"Німеччина та Європа мають іти назустріч Росії та використовувати всі способи для того, щоби в ХХІ столітті точок дотику стало більше", - заявив Мерц. Можливо, така політика буде успішною лише після закінчення президентства Володимира Путіна, припустив він. Про збройні конфлікти в Україні та Сирії політик не згадував, повідомляє Reuters.

Фрідріх Мерц - ексголова фракції ХДС/ХСС в Бундестазі. Він висунув свою кандидатуру на пост голови ХДС 25 лютого. Його суперники - прем'єр-міністр землі Північний Рейн-Вестфалія Армін Лашет (Armin Laschet) та голова зовнішньополітичного комітету Бундестагу Норберт Реттґен (Norbert Röttgen).

Нового голову ХДС оберуть 25 квітня на позачерговому з'їзді політичної сили в Берліні.