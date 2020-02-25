Потенційний очільник партії Меркель закликав піти назустріч Росії

Кандидат на посаду голови правлячої в Німеччині партії ХДС Фрідріх Мерц вважає, що ФРН та ЄС варто піти назустріч Росії. Можливість для такої політики може з'явитися після закінчення президентства Путіна, припустив Мерц.
Німецький політик Фрідріх Мерц (Friedrich Merz), який висунув свою кандидатуру на посаду голови Християнсько-демократичного союзу (ХДС), закликав Європу та Німеччину піти назустріч Росії. "Зараз Росія дуже сильно ускладнює нам життя", - сказав Мерц у середу, 26 лютого, під час виступу в місті Апольда в Тюрингії. Але без Росії чи у протидії цій країні не вдасться досягнути політичної стабільності в Європі, переконаний політик.
"Німеччина та Європа мають іти назустріч Росії та використовувати всі способи для того, щоби в ХХІ столітті точок дотику стало більше", - заявив Мерц. Можливо, така політика буде успішною лише після закінчення президентства Володимира Путіна, припустив він. Про збройні конфлікти в Україні та Сирії політик не згадував, повідомляє Reuters.
Фрідріх Мерц - ексголова фракції ХДС/ХСС в Бундестазі. Він висунув свою кандидатуру на пост голови ХДС 25 лютого. Його суперники - прем'єр-міністр землі Північний Рейн-Вестфалія Армін Лашет (Armin Laschet) та голова зовнішньополітичного комітету Бундестагу Норберт Реттґен (Norbert Röttgen).
Нового голову ХДС оберуть 25 квітня на позачерговому з'їзді політичної сили в Берліні.