Посол ФРН і дипломати ЄС покинули Гаїті через ескалацію

На тлі ескалації ситуації на Гаїті посол Німеччини в Порт-о-Пренсі Петер Зауер (Peter Sauer), а також інші європейські дипломати залишають цю державу, повідомило агентство AFP із посиланням на пресслужбу МЗС ФРН.

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Як зазначається, посол Німеччини і постійний представник у Порт-о-Пренсі 10 березня "у зв'язку з дуже напруженою обстановкою безпеки на Гаїті разом із членами делегації ЄС виїхали в Домініканську Республіку". До подальшого повідомлення європейські дипломати працюватимуть звідти, пояснювалося в заяві.

Раніше про вивезення частини співробітників свого посольства в Порт-о-Пренсі повідомили США. При цьому було посилено заходи щодо захисту будівлі посольства. За даними Держдепу, посольство США на Гаїті обмежило роботу, проте поки залишається відкритим.

Ескалація насильства на Гаїті

За останні дні на Гаїті сталася серія нападів озброєних банд на поліцейські дільниці, в'язниці та будівлі судів. За даними ЗМІ, наразі банди контролюють на Гаїті більшу частину столиці, а також транспортні сполучення в решті частини країни. Обидва міжнародні аеропорти Гаїті закриті через спалах насильства.

Напади банд на урядові та інфраструктурні об'єкти на Гаїті тривають з початку березня. У країні було введено надзвичайний стан і комендантську годину. 9 березня озброєні угруповання напали на урядові будівлі, поліцейські дільниці, будівлю МВС і президентський палац у столиці країни Порт-о-Пренсі. В поліції заявили, що напад на президентський палац вдалось відбити. Проте через напад на в'язниці втекла більшість з 3800 ув'язнених.

За даними Міжнародної організації з міграції, заворушення призвели до вимушеного переселення понад 360 тисяч гаїтян.



Ескалація ситуації сталася під час відсутності в країні виконувача обов'язків прем'єр-міністра Гаїті Аріеля Анрі, який перебував із візитом у Кенії. Через перестрілки поблизу Порт-о-Пренса Анрі не зміг повернутися на Гаїті.

Тривала криза на Гаїті

Причиною для початку заворушень на Гаїті стала згода Анрі на зустрічі лідерів країн Карибського басейну провести загальні вибори в середині 2025 року. Банди Гаїті на чолі з ексофіцером елітної поліції Джиммі Шерізьє, який очолює угруповання "G9 і сім'я", розкритикували це рішення і пригрозили прем'єр-міністру громадянською війною, якщо той не піде у відставку.

Вибори, на які погодився Анрі, стали б першими в Гаїті відтоді, як прем'єр-міністр узяв на себе управління державою незабаром після вбивства президента країни Жовенеля Моїза в липні 2021 року.

Зараз на Гаїті немає ні президента, ні парламенту. За даними ООН, протягом останніх п'яти років кількість жителів країни, які залежать від постачань гуманітарної допомоги, збільшилася вдвічі.