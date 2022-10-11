  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
Глава місії ЄС у Білорусі Дірк Шубель
Глава місії ЄС у Білорусі Дірк ШубельФото: privat
ПолітикаБілорусь

Посол Євросоюзу в Мінську Дірк Шубель покинув Білорусь

Сергій Ромашенко | Ольга Журавльова
3 год. тому

Влада Білорусі відмовилася продовжувати візу й акредитацію Шубеля. 64-річний німецький дипломат різко розкритикував порушення прав людини в Білорусі.

https://www.dw.com/uk/posol-evrosouzu-v-minsku-dirk-subel-pokinuv-bilorus/a-63402974

Посол ЄС у Білорусі - німецький дипломат Дірк Шубель (Dirk Schuebel) - залишив свою посаду в Мінську. "Білоруська влада вирішила не продовжувати мені візу й акредитацію ще на рік, що дуже ускладнює реалізацію мого мандата", - написав Шубель на своїй сторінці у Facebook у вівторок, 11 жовтня.

64-річний дипломат, який очолював місію ЄС у Мінську з 2019 року, у своєму дописі розкритикував "кричущі порушення прав людини і норм міжнародного права" після президентських виборів у Білорусі 2020 року, "результати яких були сфальсифіковані і супроводжувалися постійним насильством проти безвинних людей".

Читайте також: У в'язницю за пісню українською? Історія білоруської співачки

Заклик звільнити політв'язнів

За словами Шубеля, на сьогодні в Білорусі налічується понад 1340 політв'язнів, яких Євросоюз вимагає негайно звільнити без жодних умов. Дипломат особливо закликав звільнити правозахисника Олеся Біляцького, щоб той міг отримати присуджену йому 7 жовтня Нобелівську премію миру. Біляцький розділив цю нагороду з українським "Центром громадянських свобод" та російською правозахисною організацією "Меморіал".

Як відомо, Євросоюз більше не визнає Олександра Лукашенка президентом Білорусі і надає підтримку Світлані Тихановській, яка перебуває у вигнанні, - одному з лідерів білоруської опозиції. Багато білорусів вважають Тихановську переможницею президентських виборів 2020 року.

Дірк Шубель повідомив, що надалі він займатиметься програмою ЄС "Східне партнерство", яка, серед іншого, покликана посилити громадянське суспільство в Білорусі, Україні, Вірменії, Грузії та інших країнах, які раніше входили до складу СРСР.

Українські лауреати про Нобелівську премію миру

 

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

www.facebook.com
Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Володимир Зеленський

Велика сімка проводить зустріч за участю Зеленського

Конфлікти
58 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Посолка ФРН в Україні про німецькі танки і шантаж Путіна

Посолка ФРН в Україні про німецькі танки і шантаж Путіна

Політика
45 хв. тому
06:31 хв.
Ізюм, Харківська область

Як після півроку окупації Ізюм повертається до життя

Як після півроку окупації Ізюм повертається до життя

Політика
5 год. тому
Відповідь на ракети РФ: як українці згуртувалися ще більше

Відповідь на ракети РФ: як українці згуртувалися ще більше

Відповідь на ракети РФ: як українці згуртувалися ще більше

Конфлікти
1 год. тому
Світові ЗМІ про ракетний терор РФ у Україні

ЗМІ про скоєне РФ: Логіка боягуза, якому годі перемогти

ЗМІ про скоєне РФ: Логіка боягуза, якому годі перемогти

Конфлікти
3 год. тому
На російсько-грузинському кордоні утворилися багатокілометрові черги

Росіяни в Грузії: яке ставлення до ухилянтів від мобілізації

Росіяни в Грузії: яке ставлення до ухилянтів від мобілізації

Конфлікти
5 год. тому
external

Ракетний обстріл України - помста за Керченський міст?

Ракетний обстріл України - помста за Керченський міст?

Конфлікти
22 год. тому
07:21 хв.
На головну сторінку