Посол Євросоюзу в Мінську Дірк Шубель покинув Білорусь

Посол ЄС у Білорусі - німецький дипломат Дірк Шубель (Dirk Schuebel) - залишив свою посаду в Мінську. "Білоруська влада вирішила не продовжувати мені візу й акредитацію ще на рік, що дуже ускладнює реалізацію мого мандата", - написав Шубель на своїй сторінці у Facebook у вівторок, 11 жовтня.

64-річний дипломат, який очолював місію ЄС у Мінську з 2019 року, у своєму дописі розкритикував "кричущі порушення прав людини і норм міжнародного права" після президентських виборів у Білорусі 2020 року, "результати яких були сфальсифіковані і супроводжувалися постійним насильством проти безвинних людей".

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Заклик звільнити політв'язнів

За словами Шубеля, на сьогодні в Білорусі налічується понад 1340 політв'язнів, яких Євросоюз вимагає негайно звільнити без жодних умов. Дипломат особливо закликав звільнити правозахисника Олеся Біляцького, щоб той міг отримати присуджену йому 7 жовтня Нобелівську премію миру. Біляцький розділив цю нагороду з українським "Центром громадянських свобод" та російською правозахисною організацією "Меморіал".

Як відомо, Євросоюз більше не визнає Олександра Лукашенка президентом Білорусі і надає підтримку Світлані Тихановській, яка перебуває у вигнанні, - одному з лідерів білоруської опозиції. Багато білорусів вважають Тихановську переможницею президентських виборів 2020 року.

Дірк Шубель повідомив, що надалі він займатиметься програмою ЄС "Східне партнерство", яка, серед іншого, покликана посилити громадянське суспільство в Білорусі, Україні, Вірменії, Грузії та інших країнах, які раніше входили до складу СРСР.