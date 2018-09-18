Porsche вирішив відмовитися від дизельних двигунів

Німецький автовиробник Porsche вирішив остаточно відмовитися від дизельних двигунів. Про це заявив голова правління Porsche Олівер Блуме (Oliver Blume) в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag, опублікованому в неділю, 23 вересня.

За словами Блуме, у майбутньому Porsche сконцентрується на випуску автомобілів на бензинових двигунах та на гібридах. У планах компанії також розпочати з 2019 року випуск електромобілів, пообіцяв керівник Porsche.

Серед іншого Блуме, нагадав, що досі Porsche ніколи не займався випуском дизельних двигунів, а використовував для деяких своїх моделей дизелі інших виробників. Попри це репутація компанії теж значно "постраждала" внаслідок "дизельного скандалу". "Криза з дизелем завдала нам багато клопоту", - визнав Блуме.

Через це автовиробник автівок преміум-класу вже впродовж деякого часу не пропонує на продаж авто на дизельних двигунах. А тепер відмова від двигунів такого типу стала остаточною.

Попри зміну стратегії компанії, Блуме пообіцяв, що Porsche і в майбутньому обслуговуватиме своїх нинішніх клієнтів, що мають автомобілі на дизельних двигунах.

70 років: З днем народження, Porsche! Перший прототип Porsche Все почалося з нього: 8 червня 1948 року 356 № 1 Родстер (модель спортивного авто з двохмісною формулою кузова - DW) отримала ліцензію на експлуатацію. Це був перший автомобіль Porsche. Відтоді 8 червня є днем народження культового бренду. Через 50 років "№ 1" впав з піддону з висоти кількох метрів, коли його завантажували в літак, але авто відновили і нині воно в Музеї Porsche в Штуттгарті.

70 років: З днем народження, Porsche! Батько моделі 356... ...Фердинанд Антон Ернст Порше, на прізвисько Феррі. Без нього не було б ані 356, ані 911. Протягом півстоліття він працював над виробництвом спорткарів як гендиректор і голова наглядової ради. Батько Феррі, Фердінанд Порше, також розробляв авто, але для Vokswagen. Його найбільша робота: розробка у часи нацистської Німеччини попередника VW Käfer ("Жук").

70 років: З днем народження, Porsche! Розкіш у скруті Особливий. Перший Porsche був презентований за кілька років після Другої світової війни. Тобто у часи скрути. Спортивні автомобілі не здавались тоді найпотрібнішими для людей. Але Феррі Порше вдалося поступово досягнути успіху. Його гасло: "Ми будуємо автомобілі, яких ніхто не потребує, але кожен хоче".

70 років: З днем народження, Porsche! Популярний у всьому світі На виробництво першого мільйона спортивних автомобілей у Porsche пішло майже півстоліття. Але вслід за цим виробництво значно пришвидшилось. Лише в 2017 році 255 тисяч нових Porsche зійшли з рейок заводів. Продажі Porsche за останні десять років збільшилися більше ніж утричі.

70 років: З днем народження, Porsche! Від 356 до 911 Перша срібляста модель Porsche 356 мала 35 кінських сил, не мала даху і навіть зовнішних дзеркал, однак з першого ж погляду зрозуміло: це - Porsche. Найвідоміший його наступник - це мабуть, 911, який змінив 356-й у 1960-х роках і все ще залишається у лінійці виробництва.

70 років: З днем народження, Porsche! Мрія пригод (в місті) Яким би легендарним не був 911, сьогодні в тренді вже інші моделі Porsche. Зокрема, торік випустили понад 97 тисяч позашляховиків серії Macan і майже 64 тисячі Porsche Cayenne. Натомість 911-их було випущено лише 32 тисячі.

70 років: З днем народження, Porsche! Давід проти Голіафа У середині 2000-х років маленький Porsche намагався стати великим. Компанія захотіла придбати флагман автопрому Німеччини Volkswagen. Проте план не спрацював. Нині материнська компанія, яка називається Porsche SE, хоч і володіє більшістю VW, але Porsche AG, яка виробляє автомобілі, була включена як бренд у VW Group.

70 років: З днем народження, Porsche! Хмари над культовим брендом Протягом десятиліть Porsche не використовував дизельні двигуни. Ситуація змінилася, коли стали випускати позашляховоки. На них почали ставити дизельні двигуни Audi - сестринської компанії по концерну VW. Таким чином, Porsche також виявився втягнутим у дизельний скандал.

70 років: З днем народження, Porsche! Дизельний скандал Восени 2016 року Porsche добровільно відкликав автівки моделі Macan через сумніви щодо системи контролю викидів. У липні 2017 року Міністерство транспорту заборонило реєстрацію Porsche SUV Cayenne з 3,0-літровим турбованим дизельним двигуном (TDI). Крім того, вже близько року прокуратура в Штутгарті розслідує справи проти трьох чинних або колишніх членів правління Porsche SE.

70 років: З днем народження, Porsche! В полі зору прокуратури... ....зокрема, два колишніх боса VW - Маттіас Мюллер (Matthias Müller, ліворуч) та Мартін Вінтеркорн (Martin Winterkorn). Їх підозрюють у шахрайстві та маніпулюванні ринком, оскільки акціонери Porsche SE були занадто пізно поінформовані про дизельний скандал. Porsche SE є холдинговою компанією родин Porsche та Piëch, які володіють 52,2% акцій VW.

70 років: З днем народження, Porsche! Надвисока рентабельність Попри дизельний скандал, Porsche торік був рекордно прибутковий. Жоден інший бренд з групи VW не має такої рентабельності, як дочірна компанія з виробництва спорткарів у Штутгарті. Porsche має операційний прибуток у близько 17 відсотків, що робить його найбільш прибутковим серійним виробником у світі.

70 років: З днем народження, Porsche! В пошуках нових напрямків бізнесу Але виробник спорткарів не може спочивати на лаврах. І тому мільярди вкладаються в нові технології. У майбутньому, насамперед, потрібно розраховувати на послуги цифрової мобільності. У США вже пропонуються послуги з фіксованою ставкою. За щомісячну оплату клієнт завжди може керувати моделлю Porsche за своїм вибором.

70 років: З днем народження, Porsche! Porsche переорієнтується на електрокари Очікується, що електрична версія Porsche стане хітом на ринку 2019 року. Обіцяють, щобуде в змозі проїхати 500 кілометрів на одному заряді і швидко заряджатиметься. Очікується, що інші моделі також послідують за Porsche - так само у співпраці з Audi. До 2022 року виробник автомобілів хоче інвестувати шість мільярдів євро в електромобільність - як в автомобілі, так і в інфраструктуру.

70 років: З днем народження, Porsche! Всупереч скандалу і високим цінам Porsche очікує рекордних продажів і цьогоріч. Оскільки дедалі більше людей, здається, такої ж думки як і відомий німецький автогонщик Вальтер Рерль (Walter Röhrl): "Гараж без Porsche 911 - темна діра!" Автор: Інза Вреде



Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє E-tron від Audi - надія баварського автовиробника Вересень 2018 року став поворотним моментом для ринку електромобілів у ФРН. Насамперед завдяки презентації електричного позашляховика e-tron. Це - перша ластівка з родини Audi, обладнана винятково електродвигуном. Компанія-виробник запевняє, що e-tron - її перша "визріла" серійна модель електромобіля. Поставки першим покупцям розпочнуться наприкінці 2018 року, а замовити машину можна вже зараз.

Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє Виклик Tesla Презентація e-tron відбулася 17 вересня в США, що можна зрозуміти як готовність помірятися силами з американською компанією Tesla - світовим лідером у сегменті елітних електромобілів. За даними Audi, e-tron матиме запас ходу в 400 кілометрів, що можна порівняти з Model 3 від Tesla.

Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє Ринок електрокарів зростає Упродовж першого півріччя 2018 року в ФРН продали майже 17200 електромобілів і 16700 гібридів. Хоч зростання порівняно з аналогічним торішнім періодом становило 51 відсоток, але на тлі обсягів продажів нових бензинових і дизельних машин це - лише 1,8 відсотка. За цим показником ФРН ще далеко до світового лідера - Норвегії, де частка електрокарів - майже 40 відсотків.

Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє Стратегічні прорахунки Причин відставання дві. По-перше, німецький автопром занадто довго не вірив у прихід нової ери електромобільності, роблячи ставку на двигуни внутрішнього згоряння, де німці були серед світових лідерів. Тож сьогодні багато німецьких електромобілів існують переважно на папері (як на фото). По-друге, лише нещодавно влада ФРН стала стимулювати пільгами придбання електромобілів.

Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє Слабка присутність на ринку Наслідком такої політики стала незначна присутність німецьких автовиробників на ринку електрокарів. Приміром, найбільший автоконцерн світу - Volkswagen - продає під своїм брендом тільки дві електричні моделі - E-Golf (з початку 2014 року) і E-Up (з кінця 2013-го). Технічні характеристики такі: запас ходу у E-Golf - 300 км (і це за старими, менш екологічними нормами), у E-Up - 160 км.

Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє Volkswagen задумав наступ Цього року жодних прем'єр електромобілів від VW не очікується. Нині концерн переоснащує свій завод в німецькому Цвікау, де з 2019 року розпочнеться виробництво абсолютно нової лінійки електромобілів під загальним брендом I.D. Серед моделей буде й зображеней на фото мікроавтобус I.D. Buzz.

Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє Електромобільність та культовий преміум-бренд Мільярди євро інвестує зараз в розробки й інша дочірня фірма Volkswagen - Porsche. Повністю електрична модель цього бренду очікується в 2020 році. Попередня назва - Taycan.

Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє Daimler теж не хоче пасти задніх Концерн Daimler теж прагне надолужити згаяне. Сайт автовиробника вже щосили рекламує нову лінійку електромобілів марки Mercedes - EQC. Однак у серію перша машина EQC - позашляховик - піде не раніше середини 2019 року. Крім позашляховика, компанія обіцяє повну лінійку на новій технології, від компакт-класу до преміум-сегмента.

Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє Smart лише на електротязі А ось марку Smart, що належить Daimler, цілком переорієнтують на електромобільність. З 2020 року автівки Smart будуть продаватися у всій Західній Європі тільки з електричним двигуном. До речі, у США, Канаді та Норвегії від бензинових Smart відмовилися ще 2017 року.

Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє BMW ґав не ловила Серед німецьких автовиробників найбільше питанням електромобільності цікавилися в BMW. У результаті баварський автоконцерн уже зараз має в своєму активі дві серійні моделі з електричними двигунами: i3 (на фото) та i8. Утім, запас ходу в 200 км (i3) задовольняє не всіх, тож BMW обіцяє з 2020 року вивести на ринок нові серійні моделі електромобілів.

Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє Opel теж має дещо в своєму арсеналі Шанувальники марки Opel могли вже з 2012 року купити в ФРН електромобіль Ampera. Але насправді він випускався в США. Тож після придбання компанії Opel в 2017 році французьким концерном PSA новий власник оголосив про плани щодо випуску нових електромобілів: 2020 року очікується вихід на ринок нової Corsa з електричним приводом, а до 2022 - ще чотирьох моделей електромобілів.

Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє На ринку не лише визнані гравці Перспективи електромобільності зацікавили не лише гігантів німецького автопрому, а й невеликі стартапи. Наприклад, розташована в місті Ахен фірма e.GO Mobile AG, створена всього лише 2015 року, вже до кінця 2018 має намір випустити на ринок свою першу серійну модель e.GO Life (на фото).

Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє Deutsche Post бере справу в свої руки 2014 року німецька пошта - Deutsche Post, зневірившись у пошуку підходящого автовиробника, готового поставити невеликі автофургони для розвезення пошти, сама придбала нікому не відому тоді фірму StreetScooter. Фірма блискуче впоралася із завданням, і тепер дорогами Німеччини роз'їжджає вже більше шести тисяч випущених нею жовтих електромобілів. Автор: Павло Лось, Валерій Сааков, Інза Вреде

