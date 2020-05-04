 Пообіцяли і не зробили: чому досі медикам не виплатили надбавки за березень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.05.2020

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Пообіцяли і не зробили: чому досі медикам не виплатили надбавки за березень

Виплату обіцяних надбавок лікарям за березень президент України Володимир Зеленський обговорив з головами ОДА 12 травня.

Українські лікарі під час епідемії коронавірусу

Виплати надбавок за березень лікарям, які працюють з хворими на COVID-19, не здійснені через "юридичну колізію". Про це повідомляє у вівторок, 12 травня, пресслужба Офісу президента (ОП) за результатами наради Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, міністром охорони здоров'я Максимом Степановим, головами обласних державних адміністрацій та керівником ОП та його заступником.

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Як пояснили в ОП, виникла юридична колізія щодо виплати надбавок за березень, адже регіони керувалися наказом мінсоцполітики від 2003 року, згідно з яким надбавки нараховувалися за погодинну роботу. Виплати ж за квітень відбуваються за іншою формулою - через підписані договори з Національною службою здоров'я України (НСЗУ). Для цього екстрені медичні допомоги, опорні лікарні, стаціонарні заклади, які допомагають боротися з COVID-19, та мобільні бригади, що виїжджають до пацієнтів, мають укласти договори з НСЗУ, пояснюють в ОП.

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"Відсоток укладених договорів за всіма чотирма категоріями нині невисокий. А без цього сплатити обіцяні до 300 відсотків надбавки не вийде. Хоча лікарі на передовій їх заслужили як ніколи", - наводить слова Зеленського пресслужба ОП.

В ОП запевнили, що президент доручив міністру охорони здоров'я поспілкуватися зі всіма обласними державними адміністраціями щодо перешкод, які заважають їм здійснити доплати, та вирішити ці проблеми вже у найближчі дні.

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Нагадаємо, 2 травня Степанов запевняв, що усі обіцяні кошти без винятку у розмірі 300 відсотків було перераховано на місця. Глава МОЗ інформував, що направив листи головам ОДА про необхідність відзвітувати "в розрізі кожного медзакладу і кожного конкретного медпрацівника, який працював із пацієнтами з COVID-19, які суми і як їх було виплачено". 

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Порядок виплат доплат медикам, залученим до боротьби з коронавірусом, був визначений Кабінетом міністрів 24 квітня. Відповідною постановою уряду № 331 було визначено порядок додаткових виплат працівникам закладів охорони здоров'я в розмірі до 300 відсотків заробітної плати, а також порядок забезпечення пацієнтів лікарськими засобами та медичними виробами. Чиновники у поясненнях наголошували, що 300 відсотків доплати за роботу з COVID-19 за березень медики отримають до зарплати за квітень.

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