Понад 70 людей загинули внаслідок кривавого нападу в Нігері

У західноафриканській країні Нігер бойовики напали на два села неподалік від кордону з сусідньою державою Малі . Як повідомив у неділю, 3 січня, міністр внутрішніх справ Нігеру Алкаче Алхада, за уточненими даними, під час нападу було вбито понад 70 людей, ще більш ніж 20 - поранено, передає інформагенція dpa.

Міністр заявив, що напад скоїли джихадисти. За його словами, атака та різанина були помстою за вбивство двох бойовиків жителями сіл. Молоді люди з двох сіл намагалися сформувати групу самооборони для боротьби з бойовиками. У МВС припускають, що нападники прибули на матоциклах з Малі. Силовики Нігеру переслідують бойовиків, запевнив міністр.

Нігер - одна з найважливіших транзитних країн для африканських мігрантів, які прагнуть Середземним морем дістатися берегів Європи. У цій та інших країнах регіону діє низка терористичних угруповань, які присягнули на вірність "Аль-Каїді" чи "Ісламській державі" (ІД). Разом з чотирма іншими державами регіону Сахель - Малі, Мавританією, Чадом та Буркіна-Фасо - Нігер належить до "групи п'яти" (G5 Sahel). Уряди країн намагаються спільно боротися з терористичними угрупованнями.

Утім, влада Нігеру слабко контролює пустельні райони за межами міст, чим користуються як джихадистські угруповання, так і злочинні мережі.

Протягом кількох останніх років Європа чинить тиск на уряд Нігеру, аби той докладав більше зусиль у боротьбі з нелегальними перевізниками людей. Також Нігер є важливим партнером ЄС у боротьбі з тероризмом у регіоні Сахель.