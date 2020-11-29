 Понад 70 людей загинули внаслідок кривавого нападу в Нігері | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.01.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Понад 70 людей загинули внаслідок кривавого нападу в Нігері

Група бойовиків напала на два села в Нігері поблизу кордону з Малі, вбито понад 70 людей. За даними МВС країни, напад скоїли джихадисти.

Військові Нігеру (на фото) ведуть боротьбу з терористами, однак уряд слабко контролює пустельні райони країни

Військові Нігеру (на фото) ведуть боротьбу з терористами, однак уряд слабко контролює пустельні райони країни

У західноафриканській країні Нігер бойовики напали на два села неподалік від кордону з сусідньою державою Малі . Як повідомив у неділю, 3 січня, міністр внутрішніх справ Нігеру Алкаче Алхада, за уточненими даними, під час нападу було вбито понад 70 людей, ще більш ніж 20 - поранено, передає інформагенція dpa.

Міністр заявив, що напад скоїли джихадисти. За його словами, атака та різанина були помстою за вбивство двох бойовиків жителями сіл. Молоді люди з двох сіл намагалися сформувати групу самооборони для боротьби з бойовиками. У МВС припускають, що нападники прибули на матоциклах з Малі. Силовики Нігеру переслідують бойовиків, запевнив міністр. 

Нігер - одна з найважливіших транзитних країн для африканських мігрантів, які прагнуть Середземним морем дістатися берегів Європи. У цій та інших країнах регіону діє низка терористичних угруповань, які присягнули на вірність "Аль-Каїді" чи "Ісламській державі" (ІД). Разом з чотирма іншими державами регіону Сахель - Малі, Мавританією, Чадом та Буркіна-Фасо -  Нігер належить до "групи п'яти" (G5 Sahel). Уряди країн намагаються спільно боротися з терористичними угрупованнями.

Утім, влада Нігеру слабко контролює пустельні райони за межами міст, чим користуються як джихадистські угруповання, так і злочинні мережі.

Протягом кількох останніх років Європа чинить тиск на уряд Нігеру, аби той докладав більше зусиль у боротьбі з нелегальними перевізниками людей. Також Нігер є важливим партнером ЄС у боротьбі з тероризмом у регіоні Сахель.

Також за темою

Nigeria 65 Menschen von Islamisten der Gruppe Boko Haram getötet

У Нігерії бойовики жорстоко вбили десятки селян 29.11.2020

Нападники пересувалися на мотоциклах і вбивали чоловіків і жінок, які збирали врожай на рисових полях.

Mali Sevare französische Truppen

Франція перекине до Африки ще 600 військових 02.02.2020

Ще 600 військових поповнять військовий контингент Франції в африканському регіоні Сахель для боротьби з ісламістами.

Symbolbilder Niger Armee

Під час нападу ісламістів у Нігері загинули понад 100 людей 10.01.2020

Внаслідок нападу ісламістських екстремістів на військову базу у Нігері загинув 31 нігерійський військовий та більше 80 нападників.

Реклама

Докладно

Президент України Володимир Зеленський у залі Верховної Ради

2021-й - екватор влади Зеленського

2021 рік може стати роком великого переформатування української влади, вважає Сергій Руденко.  

Труби для спорудження газогону Північний потік-2

DNV GL відмовилася сертифікувати "Північний потік-2" - ЗМІ

Через загрозу санкцій США компанія DNV GL не буде сертифікувати газопровід "Північний потік-2", пишуть ЗМІ.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  