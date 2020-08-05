Понад 100 тисяч: в Україні різко зросла кількість випадків домашнього насильства

Понад 101 тисяча заяв про домашнє насильство надійшли в поліцію в січні-червні 2020 року. Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павличенко.

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"Кількість заяв і повідомлень, які надійшли за 6 місяців цього року, перевищила 101 тисячу", - наводить її слова агенція "Українські Новини". Павличенко зазначила, що це на 40 відсотків більше, ніж минулого року. Вона також пояснила, що кількість заяв могла зрости через більшу обізнаність громадян про те, чим є домашнє насильство.

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Як повідомлялось, міністерство закордонних справ (МЗС) мало намір внести президенту Володимиру Зеленському пропозиції щодо ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок і домашнім насильством (Стамбульської конвенції) після узгодження відповідного документа міністерством соціальної політики.

Конвенцію Ради Європи про боротьбу з насильством проти жінок Україна підписала ще в 2011 році, але досі не ратифікувала.

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