 Понад 100 людей інфікувались коронавірусом після церковної служби у Франкфурті | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.05.2020

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Новини

Понад 100 людей інфікувались коронавірусом після церковної служби у Франкфурті

Після служби у молитовному домі баптистів у Франкфурті-на-Майні, де заходи проводяться німецькою та російською мовами, коронавірус виявлено у 107 осіб.

Молитовний дім баптистів у Франкфурті-на-Майні

Служби проводилися в цьому молитовному домі баптистів у Франкфурті-на-Майні

Загалом 107 осіб інфікувались коронавірусом після участі в службі у молитовному домі баптистів у Франкфурті-на-Майні. Про це повідомив у неділю, 24 травня, міністр охорони здоров'я федеральної землі Гессен Кай Клозе (Kai Klose), передає інформагенція dpa.

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Тим часом міська служба охорони здоров'я продовжує відстежувати контакти усіх людей, які були у баптистській церкві 10 травня. У службі наголосили, що більшість інфікованих заразилися не під час богослужіння, а після нього вдома. Згідно з наявними даними, інфіковані учасники богослужінь проживають у самому Франкфурті-на-Майні та трьох округах землі Гессен.

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Раніше повідомлялось, що позитивні тести на коронавірус мали понад 40 людей, які збирались в баптистській церкві, де релігійні зібрання проводяться німецькою та російською мовами. За наявними даними, більшість з них переносять хворобу в легкій формі, тільки одна особа госпіталізована.

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Поки що невідомо, скільки точно вірян взяло участь у богослужінні 10 травня. Утім, у самій релігійній громаді запевняють, що активно застосовували дезінфекційні засоби та дотримувалися мінімальної дистанції.

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Нагадаємо, проведення церковних служб відновлено в Німеччині з 1 травня за умови дотримання усіх гігієнічних норм та правил соціального дистанціювання.

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