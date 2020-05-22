В Нижній Саксонії кілька осіб заразились коронавірусом після відвідин ресторану

Після відвідин ресторану в нижньосаксонському районі Леєр проведений у кількох осіб тест на коронавірус виявився позитивним. "У моєму ресторані були гості, які заразилися", - визнав у суботу, 23 травня, власник ресторану, який не хотів, щоб його називали, цитує агенція новин dpa. Тим часом, проведений тест показав, що серед інфікованих четверо гостей і сам власник закладу. Вірус також був виявлений у трьох його друзів.

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15 травня відбулося урочисте відкриття ресторану "Alte Scheune". Загалом того вечора в ресторані разом із запрошеними гостями перебували 40 осіб. Сам власник закладу запевняє, що під час відкриття дотримувалися необхідні правила щодо мінімальної допустимої відстані між людьми і гігієни.

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Тим часом місцевий департамент охорони здоров'я поінформував, що внаслідок виявлених обставин карантин як запобіжний захід призначений щонайменше 50 особам.

Підстав для відновлення карантину немає

Попри це міністерка охорони здоров'я Нижньої Саксонії Карола Райманн (Carola Reimann) висловила переконання, що приводу для відновлення загального карантину ані в окрузі Леєр, ані загалом у федеральній землі немає. "Цей випадок, за попередніми даними, не можна вважати наслідком відкриття ресторанів. Ймовірно, саме у цьому закладі відбувалась приватна вечірка", - пояснила міністерка.

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Водночас Райманн нагадала, що послаблення карантину від самого початку було пов'язано з певними ризиками. "І в майбутньому ми маємо виходити з того, що заражень не уникнути", - сказала чиновниця і наголосила на важливості відстеження органами охорони здоров'я усіх контактів інфікованих коронавірусом осіб.