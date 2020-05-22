 В Нижній Саксонії кілька осіб заразились коронавірусом після відвідин ресторану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.05.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

В Нижній Саксонії кілька осіб заразились коронавірусом після відвідин ресторану

За попередніми даними, в ресторані відбулась приватна вечірка на 40 осіб. Після неї у сімох людей виявили коронавірус. Для 50 осіб запроваджено карантин, обставини зараження з'ясовуються.

Зараження коронавірусом у Нижній Саксонії

Випадки зараження зафіксовано саме в цьому ресторані в Нижній Саксонії

Після відвідин ресторану в нижньосаксонському районі Леєр проведений у кількох осіб тест на коронавірус виявився позитивним. "У моєму ресторані були гості, які заразилися", - визнав у суботу, 23 травня, власник ресторану, який не хотів, щоб його називали, цитує агенція новин dpa. Тим часом, проведений тест показав, що серед інфікованих четверо гостей і сам власник закладу. Вірус також був виявлений у трьох його друзів.

Читайте також: Два місяці боротьби з COVID-19 в Німеччині: перші підсумки науковців

15 травня відбулося урочисте відкриття ресторану "Alte Scheune". Загалом того вечора в ресторані разом із запрошеними гостями перебували 40 осіб. Сам власник закладу запевняє, що під час відкриття дотримувалися необхідні правила щодо мінімальної допустимої відстані між людьми і гігієни.

Читайте також: Як коронавірус змінює життя людей у Німеччині: чотири історії

Тим часом місцевий департамент охорони здоров'я поінформував, що внаслідок виявлених обставин карантин як запобіжний захід призначений щонайменше 50 особам.

Підстав для відновлення карантину немає

Попри це міністерка охорони здоров'я Нижньої Саксонії Карола Райманн (Carola Reimann) висловила переконання, що приводу для відновлення загального карантину ані в окрузі Леєр, ані загалом у федеральній землі немає. "Цей випадок, за попередніми даними, не можна вважати наслідком відкриття ресторанів. Ймовірно, саме у цьому закладі відбувалась приватна вечірка", - пояснила міністерка.

Читайте також: Через коронавірус німецькі борделі можуть вже більше не відкритися?

Водночас Райманн нагадала, що послаблення карантину від самого початку було пов'язано з певними ризиками. "І в майбутньому ми маємо виходити з того, що заражень не уникнути", - сказала чиновниця і наголосила на важливості відстеження органами охорони здоров'я усіх контактів інфікованих коронавірусом осіб.

Дивитись відео 03:54

Чому громадський транспорт у Німеччині не зупиняли на карантин (13.05.2020)

Також за темою

BG Deutschland steht still | Bordell

Через коронавірус німецькі борделі можуть вже більше не відкритися? 22.05.2020

Пандемія коронавірусної хвороби COVID-19 призвела до закриття усіх публічних домів у Німеччині. Та тепер деякі політики пропонують назавжди залишити їх "на замку".

Deutschland Corona-Pandemie Fahrrad | Berlin

Два місяці боротьби з COVID-19 в Німеччині: перші підсумки науковців 20.05.2020

Серед ключових факторів стримування епідемії коронавірусної хвороби COVID-19 у ФРН німецькі експерти називають рішучі дії влади та лояльність населення до уряду.

Symbolbild Frau mit Zeitung

Пошук працівників триває: як німецький ринок праці відреагував на епідемію COVID-19 21.05.2020

У Німеччині пошук нових співробітників через епідемію COVID-19 не зупинився. Попит на деякі спеціальності виріс на 300 відсотків. Аналітики онлайн-порталу StepStone радять шукачам бути напоготові.

Реклама

Докладно

Зеленський хоче, аби український паспорт було легше і отримати, і лишити

Чи з'явиться в Україні незабаром подвійне громадянство

Володимир Зеленський хоче узаконити отримання українцями ще одного громадянства. Але на шляху - чимало перепон.  

Дефіцит держбюджету України на 2020 рік збільшився до майже 300 мільярдів гривень

Чи вистачить Україні грошей МВФ?

Україна отримає п'ять мільярдів доларів від МВФ на покриття дефіциту держбюджету. Але треба більше.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  