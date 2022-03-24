Померла колишня держсекретарка США Мадлен Олбрайт

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Дочка емігранта із Чехословаччини Мадлен Олбрайт була першою жінкою, яка очолила зовнішньополітичне відомство США.
Колишня держсекретарка США Мадлен Корбел Олбрайт померла на 85-му році життя. Про це йдеться у повідомленні від імені сім'ї Олбрайт, опублікованому у середу, 23 березня. Причиною смерті став рак.
Олбрайт народилася 15 травня 1937 року у Празі у сім'ї дипломата, при народженні отримала ім'я Марія Яна Корбелова. 1949 року її сім'я попросила політичного притулку в США, де у віці 20 років Мадлен отримала американське громадянство.
Свою політичну діяльність Олбрайт розпочала як активістка Демократичної партії. У 1978 році вона стала членкинею Ради національної безпеки при президенті Джиммі Картері. У 1992 році Білл Клінтон, який переміг на президентських виборах, призначив її постійною представницею США при ООН і членкинею свого кабінету. У період другого президентського терміну Клінтон Олбрайт очолила зовнішньополітичне відомство США. Вона стала першою жінкою-держсекретаркою і обіймала цю посаду у 1997-2001 роках. Олбрайт дотримувалася жорсткого зовнішньополітичного курсу, зокрема, вона вважала за необхідне силове врегулювання балканської кризи кінця 1990-х років.
Після відходу зі служби у 2001 році Олбрайт стала головою ради директорів Національного демократичного інституту міжнародних відносин.