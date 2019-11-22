Помер перший глава МЗС України Анатолій Зленко

Перший міністр закордонних справ незалежної України Анатолій Зленко помер на 83-му році життя, повідомив у понеділок, 1 березня, ексзаступник міністра закордонних справ України, колишній постійний представник України при ЄС Костянтин Єлісєєв.

"З невимовним болем отримав трагічну звістку про те, що не стало першого глави МЗС незалежної України, мого вчителя і дипломатичного батька Анатолія Максимовича Зленка! Все, чого я досяг у дипломатії, - завдяки його школі дипломатії. Щирі співчуття родині Зленка. Вічна пам'ять!" - написав Єлісєєв у Twitter.

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Президент України Володимир Зеленський висловив свої співчуття родичам Анатолія Зленка. "Україна прощається з тим, хто заклав основи дипломатичної армії молодої держави та формував імідж країни на початку незалежності. Щирі співчуття та слова підтримки рідним першого міністра закордонних справ України Анатолія Зленка", - написав Зеленський у своєму Twitter.

Зленко очолював українське зовнішньополітичне відомство в 1991-1994 і 2000-2003 роках, а в 1994-1997 роках був постійним представником України при ООН. Він розпочав кар'єру дипломата в 1967 році, працюючи в структурах МЗС УРСР, потім - секретаріату ЮНЕСКО в Парижі. У 1983-1987 роках був постпредом УРСР при ЮНЕСКО, в 1997-2000 роках - постпредом уже незалежної України при ЮНЕСКО, поєднуючи цю посаду з місією посла України у Франції та Португалії. У 2004-2005 році представляв Україну в Комісії ООН з прав людини.

З вересня 2010 року Зленко був віцепрезидентом Київського славістичного університету й очолював Інститут славістики та міжнародних відносин у структурі університету.