 Помер легендарний німецький футболіст Ґерд Мюллер | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.08.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Помер легендарний німецький футболіст Ґерд Мюллер

Ґергард "Ґерд" Мюллер, легендарний німецький нападник, якого іноді називали "Бомбардир нації", помер. Йому було 75 років.

Ґерд Мюллер

Ґерд Мюллер

Легендарний німецький футболіст, чемпіон світу і Європи, Ґергард "Ґерд" Мюллер (Gerhard "Gerd" Müller) помер на 76-му році життя. Про це в неділю, 15 серпня, повідомили в футбольному клубі "Баварія" Мюнхен. Останні роки Мюллер боровся з тяжким захворюванням.

"Сьогодні сумний, чорний день для футбольного клубу "Баварія" і всіх його вболівальників. "Ґерд Мюллер був найвидатнішим нападником з тих, хто коли-небудь був, а також прекрасною людиною і героєм світового футболу", - сказав голова "Баварії" Герберт Гайнер (Herbert Hainer).

"Бомбардир нації"

Виступаючи за "Баварію", Мюллер в 607 матчах став автором "неймовірних 566 голів", нагадали у клубі. Всього ж за 22 роки своєї професійної кар'єри нападник, якого іноді називали "Бомбардир нації", влучав у ворота суперників 1461 раз. Він досі утримує рекорд по числу голів у матчах Бундесліги - 365 - і сім разів ставав найкращим бомбардиром.

У сезоні 1971/72 Ґерд Мюллер відправив у ворота суперників 40 м'ячів. Цей рекорд протримався без малого півстоліття. 22 серпня 2021 нападник "Баварії" Роберт Левандовскі забив м'яч у ворота "Аугсбурга", який виявився 41-м на рахунку польського форварда в сезоні.

Ґергарда Мюллера називали Бомбардиром нації

Ґергарда Мюллера називали "Бомбардиром нації"

Забив переможний гол у матчі ЧС-74

"Ґерд" перейшов в "Баварію" влітку 1964 року, після чого виграв Міжконтинентальний кубок, три Кубки європейських чемпіонів і Кубок володарів кубків. Він чотири рази ставав чемпіоном Бундесліги і володарем Кубка Німеччини (DFB). У складі національної збірної виграв чемпіонат Європи в 1972 році і чемпіонат світу в 1974 році, забивши переможний гол у фінальному матчі в Мюнхені в грі зі збірною Нідерландів. Після відходу на пенсію Мюллер ще тривалий час залишався в клубі в якості тренера молодіжного складу.

Ґергард Ґерд Мюллер, 7 липня 1974 року

Ґергард "Ґерд" Мюллер, 7 липня 1974 року

DW.COM

Андрій Шевченко заявив про завершення контракту головного тренера збірної України

Головний тренер національної збірної України з футболу Андрій Шевченко повідомив про закінчення свого контракту. Він був тренером збірної п'ять років.  

Скільки расизму в німецькому футболі? Історії гравців

Расистські приниження й образи на стадіоні та за його межами. У документальному фільмі "Чорний орел" чорні німецькі футболісти розповідають свої особисті історії, не стримуючи сліз.  

Ліонель Мессі мріє виграти Лігу чемпіонів разом з "Парі Сен-Жермен"

Аргентинський футболіст Ліонель Мессі хоче разом зі своїм новим клубом "Парі Сен-Жермен" перемогти в Лізі чемпіонів УЄФА.  

Також за темою

26.11.2020, Buenos Aires, Argentinien, People gather outside the Casa Rosada presidential palace ahead of the wake of soccer legend Diego Maradona, in Buenos Aires, Argentina early November 26, 2020. REUTERS/Martin Villar NO RESALES. NO ARCHIVES

В Аргентині прощаються із легендою футболу Дієго Марадоною 26.11.2020

Після церемонії прощання легендарного футболіста поховають на цвинтарі в передмісті Буенос-Айреса, де також поховані його батьки.

Реклама

Докладно

Олаф Шольц із журналістами DW

Що скаже Путіну кандидат у канцлери ФРН (відео)

Соціал-демократ Олаф Шольц - один з можливих наступників Анґели Меркель - в ексклюзивному інтерв'ю DW.  

Deutschland | LED-Glühbirne

Знижений тариф не електроенергію – соцзахист чи популізм?

В Україні знижують тариф на електроенергію для населення. Але за дорожчий струм для підприємств доведеться платити всім.  