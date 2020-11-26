Помер легендарний німецький футболіст Ґерд Мюллер

Легендарний німецький футболіст, чемпіон світу і Європи, Ґергард "Ґерд" Мюллер (Gerhard "Gerd" Müller) помер на 76-му році життя. Про це в неділю, 15 серпня, повідомили в футбольному клубі "Баварія" Мюнхен. Останні роки Мюллер боровся з тяжким захворюванням.

"Сьогодні сумний, чорний день для футбольного клубу "Баварія" і всіх його вболівальників. "Ґерд Мюллер був найвидатнішим нападником з тих, хто коли-небудь був, а також прекрасною людиною і героєм світового футболу", - сказав голова "Баварії" Герберт Гайнер (Herbert Hainer).

"Бомбардир нації"

Виступаючи за "Баварію", Мюллер в 607 матчах став автором "неймовірних 566 голів", нагадали у клубі. Всього ж за 22 роки своєї професійної кар'єри нападник, якого іноді називали "Бомбардир нації", влучав у ворота суперників 1461 раз. Він досі утримує рекорд по числу голів у матчах Бундесліги - 365 - і сім разів ставав найкращим бомбардиром.

У сезоні 1971/72 Ґерд Мюллер відправив у ворота суперників 40 м'ячів. Цей рекорд протримався без малого півстоліття. 22 серпня 2021 нападник "Баварії" Роберт Левандовскі забив м'яч у ворота "Аугсбурга", який виявився 41-м на рахунку польського форварда в сезоні.

Ґергарда Мюллера називали "Бомбардиром нації"

Забив переможний гол у матчі ЧС-74

"Ґерд" перейшов в "Баварію" влітку 1964 року, після чого виграв Міжконтинентальний кубок, три Кубки європейських чемпіонів і Кубок володарів кубків. Він чотири рази ставав чемпіоном Бундесліги і володарем Кубка Німеччини (DFB). У складі національної збірної виграв чемпіонат Європи в 1972 році і чемпіонат світу в 1974 році, забивши переможний гол у фінальному матчі в Мюнхені в грі зі збірною Нідерландів. Після відходу на пенсію Мюллер ще тривалий час залишався в клубі в якості тренера молодіжного складу.