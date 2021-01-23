Помер легендарний американський телеведучий Ларрі Кінг

Легендарний американський телеведучий Ларрі Кінг помер у суботу, 23 січня, в медичному центрі Cedar Sinai в Лос-Анджелесі в штаті Каліфорнія. Про це повідомила компанія Ora Media, співзасновником якої він був.

"З глибоким сумом Ora Media повідомляє про смерть нашого співзасновника, телеведучого і друга Ларрі Кінга, який цього ранку помер у віці 87 років", - йдеться в повідомленні, опублікованому в соцмережі Twitter.

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Ще на початку січня американський телеканал CNN з посиланням на джерела, близькі до родини телеведучого, повідомив про госпіталізацію Ларрі Кінга з коронавірусною хворобою COVID-19.

Кінг народився в 1933 році. Свою кар'єру він розпочав з роботи на радіо, де згодом став радіоведучим. Однак зірковим часом Кінга стала робота на телеканалі CNN c 1985 по 2010 рік, де він став одним з найпопулярніших телеведучих. На CNN Ларрі Кінг упродовж тривалого часу вів телешоу Larry King Live.

За час роботи в журналістиці Кінг узяв понад 50 000 інтерв'ю, в тому числі у президентів, глав держав та урядів, політиків, бізнесменів, релігійних діячів та інших знаменитостей.