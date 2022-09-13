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Жан-Люк Годар
Жан-Люк ГодарФото: Niklaus Stauss/akg-images/picture-alliance
КультураФранція

Помер легендарний кінорежисер Жан-Люк Годар

Аліна Коломієць
9 хв. тому

Серед найвідоміших фільмів Годара - "На останньому подиху", "Зневага", "Банда аутсайдерів", "Альфавіль", "Божевільний П'єро".

https://www.dw.com/uk/pomer-legendarnij-kinoreziser-zanluk-godar/a-63105089

Франко-швейцарський кінорежисер Жан-Люк Годар помер на 92-му році життя. Про це повідомила швейцарська інформаційна агенція SDA з посиланням на його дружину, пише dpa. Французький президент Еммануель Макрон заявив, що Франція втратила "національний скарб, погляд генія".

За словами Макрона, Годар був найбільш революційним із режисерів французької "нової хвилі", створивши "рішуче сучасне, надзвичайно вільне мистецтво".

Найвідоміші роботи Годара

Жан-Люк Годар зняв понад 60 фільмів, які стали широко відомими. Зокрема, "На останньому подиху" (1960), "Зневага" (1963), "Банда аутсайдерів" (1964), "Альфавіль" (1965), "Божевільний П'єро" (1965) та інші.

Годар став зіркою після свого першого повнометражного фільму "На останньому подиху". Кримінальна драма з молодим актором Жаном-Полем Бельмондо в головній ролі була знята на ручну камеру з інвалідного візка. Різкий монтаж, відсилання до інших творів мистецтва та стрічок привернуло увагу глядачів. Критики називають цей фільм однією з головних символів "нової хвилі".

Після серйозної автомобільної аварії в 1970-х роках Годар дедалі більше відходив від кіно. Останніми роками він створював роботи, які, на думку кінокритиків, більше схожі не на кінематографічні історії, а скоріше - на "колажні зображення реальності".

Його останнє кіноесе "Образ і мова" отримало спеціальну "Золоту пальмову гілку" на Каннському кінофестивалі 2018 року.

Критики віднесли Годара до десяти найкращих режисерів усіх часів. Він також вплинув на творчість таких режисерів, як Квентін Тарантіно, Бернардо Бертолуччі, Стівен Содерберг і Мартін Скорсезе.

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