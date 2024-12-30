Помер експрезидент США Джиммі Картер - у віці 100 років

У США помер 39-й президент Джиммі Картер, який обіймав посаду з 1977 по 1981 рік. Як повідомило 29 грудня американське видання The Washington Post із посиланням на сина політика Джеймса Ерла Картера, колишній президент помер у своєму будинку в Плейнсі, штат Джордія. Йому було 100 років - він став першим лідером США, який дожив до цього віку.

Картер відомий амністією для всіх "ухилянтів" від участі у В'єтнамській війні та участю в процесі укладення Кемп-Девідських угод між Ізраїлем і Єгиптом, а також підписанням договору з СРСР про обмеження стратегічних озброєнь. У 1980 році він проголосив так звану "доктрину Картера": згідно з цією зовнішньополітичною програмою, спроби будь-яких зовнішніх сил здобути контроль над регіоном Перської затоки розглядатимуть як зазіхання на життєво важливі інтереси США та відбиватимуть будь-якими необхідними засобами, зокрема військовою силою. Крім того, у відповідь на радянське вторгнення американські військові розпочали навчання та постачання зброї афганській збройній опозиції.

Найбільшою невдачею його президентства вважається спроба звільнення заручників з числа американських дипломатів, захоплених у Тегерані в листопаді 1979 року. Тривалі переговори про їхнє звільнення змусили президента віддати наказ про початок силової операції, яка не досягла своїх цілей та коштувала життя восьми американців і одного іранця. Це сталося в рік президентських виборів і, на думку експертів, і призвело до перемоги на них Рональда Рейгана й відходу Картера з Білого дому.

Після закінчення президентського терміну Картер був відомий своєю правозахисною та гуманітарною діяльністю. Разом зі своєю дружиною він створив в Атланті некомерційну організацію Центр Картера, що займалася зокрема мирним посередництвом у збройних конфліктах. Усередині США Центр відомий зусиллями по боротьбі з бідністю. У 2002-му році Картер отримав Нобелівську премію миру "за зусилля з мирного залагодження конфліктів у всьому світі".

Президент США Джо Байден оголосив 9 січня загальнонаціональним днем жалоби за Картером.

Зеленський: Картер завжди підтримував українців

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття американцям і родині Картера.

"Він був лідером, який служив президентом у часи, коли Україна ще не здобула незалежність, проте його серце завжди було з нами, коли нам довелось битись за свободу. Ми глибоко цінуємо його тверду відданість християнській вірі та демократичним цінностям, а також його непохитну підтримку України перед лицем неспровокованої агресії з боку Росії", - написав Зеленський у соціальній мережі X.

Зеленський також наголосив, що Картер присвятив життя зміцненню миру в світі та захисту прав людини. "Саме про це прошу сьогодні згадати: мир має значення, і світ має залишатися єдиним у протистоянні тим, хто загрожує цим цінностям. Вічна пам'ять", - написав він.