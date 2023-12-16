Помер 86-річний емір Кувейту

Емір Кувейту шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах помер у віці 86 років. Наприкінці листопада шейха було госпіталізовано.

Державні ЗМІ Кувейту повідомили в суботу, 16 грудня, про смерть правителя країни - еміра - шейха Навафа аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабаха. Згідно з даними держтелебачення країни, в ефірі якого зачитали офіційне повідомлення канцелярії шейха, правитель країни помер у віці 86 років. Наприкінці листопада повідомлялося про госпіталізацію шейха через "проблеми зі здоров'ям". Жодних інших подробиць влада країни щодо цього не повідомляла.

Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах був 16-м еміром близькосхідної країни й правив Кувейтом з 2020 року. Він отримав посаду еміра після смерті свого єдинокровного брата Сабаха IV. З 2006 року Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах обіймав посаду спадкоємця престолу, а також очолював міністерство оборони.

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Наступником еміра має стати кронпринц Мішааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах - він отримав цей статус 8 жовтня 2020 року, нагадує інформагенція AP. Кронпринцу зараз 83 роки, і він вважається найстарішим принцом-наступником у світі.

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Кувейт має найактивніший парламент у регіоні, що має дещо більший вплив на законодавство, ніж у сусідніх країнах. Однак де-факто влада перебуває в руках керівної династії, нагадує агенція новин dpa.

Кувейт з населенням близько 4,2 мільйона осіб має шості за обсягом розвідані запаси нафти у світі, зазначає AP. Країна вважається однією з найбагатших у світі за показником валового внутрішнього продукту на душу населення.

Останнім часом влада Кувейту намагається не відставати від своїх найближчих сусідів - ОАЕ й Саудівської Аравії - та активно вкладала кошти в реалізацію престижних мегапроєктів, зокрема, розбудовує ультрасучасне місто в пустелі , що коштує монархії багатьох мільярдів доларів.