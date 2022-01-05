Польща спростила умови працевлаштування для іноземців

Президент Польщі Анджей Дуда підписав зміни до чинного закону про іноземців, які спрощують для них умови працевлаштування у країні. Про це у вівторок, 4 січня, повідомила канцелярія президента Польщі.

Зокрема, спрощуються умови отримання посвідки на постійне проживання для людей, які планують працювати у країні. Від них тепер не вимагатимуть документи, які підтверджують наявність місця проживання та джерела стабільного та регулярного доходу. Натомість достатньо буде документів, які підтверджують, що іноземець отримує зарплату не нижче мінімальної - вона у 2022 році становитиме 3010 злотих (близько 660 євро) на місяць або 19,7 злотих (4,3 євро) за годину.

Окрім того, іноземці зможуть працювати у Польщі без дозволу на роботу, а на підставі заяви про доручення роботи впродовж двох років. Наразі цей термін складає шість місяців.

Також пришвидшиться можливість отримання дозволу на тимчасове проживання і роботу для іноземців, які наймаються на стратегічно важливі для польської економіки підприємства.

Ухвалені зміни також передбачають скорочення з 60 до 30 днів строків розгляду заяв на отримання національних віз, виданих з метою навчання, науково-дослідної роботи чи стажування.

Нові правила наберуть чинності через два тижні після їхньої публікації. Орієнтовно - у другій половині січня.

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Офіційно у Польщі працюють понад пів мільйона українців

Станом на кінець 2020 року офіційно працевлаштованими та зареєстрованими у фонді соціального страхування Польщі були 532 тисячі українців. Проте вважати точними ці цифри не можна, оскільки багато українців працюють за короткостроковими договорами на виконання певного виду роботи, які не передбачають соціального страхування. Ще частина громадян України працює у Польщі нелегально.

За даними головного статистичного управління Польщі, до пандемії в країні перебувало майже 1,35 мільйона працівників з України.