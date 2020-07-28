Половина українців негативно оцінили дистанційне навчання - опитування

49,7 відсотка українців не підтримують проведення дистанційного навчання в школах у зв'язку з пандемією COVID-19 у березні-травні 2020 року, свідчать оприлюднені у середу, 29 липня, результати дослідження соціологічної служби Центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.

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Зокрема, на запитання, як респонденти ставляться до проведення дистанційного навчання в школах у зв'язку з пандемією COVID-19 у березні-травні 2020 року, 9,9 відсотка відповіли, що повністю підтримують, 22,4 відсотка - скоріше підтримують, 25,1 відсотка - скоріше не підтримують, 24,6 відсотка - категорично не підтримують, а 18 відсотків не змогли відповісти на запитання, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

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Крім того, на запитання, з якими проблемами зіткнулася родина опитаного під час дистанційного навчання в школах у зв'язку з пандемією COVID-19 у березні-травні 2020 року, 26,1 відсотка відповіли, що зіткнулися зі зниженням рівня успішності дітей, а 21,6 відсотка - недоліком уваги вчителів до потреб дітей під час навчання. Майже 19 відсотків зазначили, що не мали або мали недостатньо пристроїв, як-от комп'ютерів чи планшетів для участі дітей в онлайн-уроках, а 21,3 відсотка нарікали на погану якість домашнього інтернет-зв'язку під час навчання.

Що стосується домашніх завдань, то 13,3 відсотка опитаних зауважили надмірну завантаженість дітей завданнями, водночас 5 відсотків зазначили, що діти мали недостатні навантаження завданнями. 16,1 відсотка звернули увагу на формальний підхід учителів до проведення дистанційного навчання. При цьому 5,5 відсотка відповіли, що жодних проблем під час дистанційного навчання не виникло.

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Дослідження проведено з 3 до 9 липня 2020 року методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондентів. Опитано 2022 респонденти віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму й окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3 відсотка з імовірністю 0,95.